Silvestrovská dráma v Seredi: Martin (30) strieľal zo samopalu v dave ľudí! Vulgárne kajanie sa

SEREĎ - Mala to byť pokojná oslava príchodu Nového roka, no zmenila sa na drámu. V Seredi úradoval strelec, ktorý siahol po zbrani a vôbec mu neprekážalo, že je v dave zabávajúcich sa ľudí. Všetkých naokolo pochopiteľne poriadne vystrašil. Aj napriek tomu, že sa našťastie nikomu nič nestalo, prípad už je v rukách polície. Samotný páchateľ sa po všetkom kajá, no jeho slová prepletené nadávkami sa nestretli s pochopením.