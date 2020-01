Pellegrini na FOTO ako Agent 007: Drsné reakcie! Ľudia mali zmiešané pocity

Fotografiu premiér uvádza ako zábavnú a voľne ju spojil so silvestrovským prianím do nového roku. "Priatelia, želám vám všetkým zábavného Silvestra a do nového roka vstúpte tou správnou nohou," napísal Pellegrini k fotografii.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Reakcie boli rôzne

S reakciami sa doslova roztrhlo vrece a pod fotografiou sa množili komentáre. Niektorým sa však nepáčilo Pellegriniho načasovanie. Len deň pred Silvestrom sa totiž uskutočnilo sledované súdne konanie so Zoltánom Andruskóom, ktorého v pondelok odsúdili na 15 rokov väzenia kvôli vražde novinára Jána Kuciaka. Toho vo vlastnom dome zastrelili aj s jeho snúbenicou vo febrúari roku 2018.

"Čo tým chcel "básnik" povedať?" či "Úplný nedostatok vkusu,". Aj to su jedny z mála reakcií na fotografiu Pellegriniho ako Jamesa Bonda.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook

V komentároch nezaznela len kritika.

Zdroj: Facebook

Pridal sa aj opozičný Miroslav Kollár, ktorý kandiduje za stranu Za ľudí. Kollár pôsobí ako primátor mesta Hlohovec. Ten je doslova sklamaný z komunikácie, ktorú premiér na Silvestra zvolil. "Blahoželám k "skvelému" komunikačnému nápadu," dodal sarkasticky Kollár.

Zdroj: Facebook

Blahová hovorí o stupídnom žarte

Podstatne kritickejšia bola poslankyňa Natália Blahová z Demokratickej strany. "Zmysel pre humor je nadanie, ktorému sa nedá naučiť. Premiérovi Pellegrinimu môžeme okrem iných neschopností pričítať aj túto," píše Blahová, ktorá zverejnenie fotografie vníma ako "stupídne žarty premiéra". "Deň po tom, čo bol odsúdený za vraždu novinára a jeho partnerky prvý vinník, člen štátomafie sa nechá vidieť s revolverom v ruke," pokračuje Blahová v kritike.