Stranám pritekajú na účty "sarkastické" finančné príspevky: Ušlo sa Dankovi, Harabinovi i ĽSNS

„Za skvelú prácu s fašistami,“ poslal Juraj Smeru-SD dar symbolicky 88 centov. Jeden cent zase dostala strana od Patrika s komentárom, že prispieva na odstupné pre Martina Glváča (Smer-SD). Ten prišiel o funkciu podpredsedu Národnej rady SR v súvislosti s jeho komunikáciou s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Jeden cent so štipľavým odkazom

Rovnakú sumu, jeden cent, poslal na transparentný účet najsilnejšej vládnej strane aj Marek s upresnením, že ide o príspevok „pánovi poslancovi Ficovi na operáciu chrbtovej kosti“.

„Pre ktp. plg. Andreja Danka, Ctrl+C. Ctrl+V. Za prínos slovenskej politickej satire,“ okomentoval svoj centový príspevok pre Slovenskú národnú stranu Peter. Rovnakú čiastku daroval Filip strane Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). V popise uviedol, že je určený pre vodcu strany na dlažobné kocky. Na transparentný účet mimoparlamentnej strany Vlasť Štefana Harabina poslali po jednom cente Matúš „na-no-vý-šla-bi-kár“ a Filip „na boj pro-ti džen-dže-ru“.

Aj opozícia dostala jednocentové dary

Jedno euro dostala na účet aj strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. „Zavrite konečne toho Fica a nezabudnite ani na Kaliho “ dopísal darca.

Cez transparentné účty 14 politických strán do Vianoc pretieklo 8,8 milióna eur a z nich strany minuli 5,7 milióna eur. Prostriedky na ne posielali samotné strany, jej členovia, podporovatelia a drobnými centmi prispievali aj recesisti. Vyplýva to z dát na transparentných účtoch. Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.