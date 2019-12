Sviatočná PREDPOVEĎ počasia: Do rána napadne sneh! MAPA, kde budú biele Vianoce

Tesne pred začiatkom Vianoc je v platnosti viacero výstrah

Súčasná poveternostná situáciu sa v nasledujúcich hodinách ešte skomplikuje. Vietor bude naďalej zosilovať, bude sa tiež pozvoľne ochladzovať.

„To prinesie do polôh nad cca 600 až 700 m n. m. postupne prevažne snehové zrážky, a najmä na krajnom severe nášho územia môže do zajtrajšieho večera (24. 12.) spadnúť ojedinele aj viac ako 20 cm snehu,“ skonštatoval hydrometeorologický ústav na svojej sociálnej sieti.

SHMÚ zároveň zdôraznil, že pri silnom vetre a snežení sa budú najmä na horských priechodoch vytvárať snehové jazyky. „Keďže sneh bude padať väčšinou pri teplote okolo nuly, pôjde o mokrý a ťažký sneh. V spojení s vetrom tak môže dôjsť k lámaniu konárov alebo stromov,“ dodal.

Veterno nebude len na horách, kde meteorológovia očakávajú až silnú víchricu, ale aj v nižších polohách, a to najmä na juhozápade, severe a juhovýchode územia. Situácia sa začne upokojovať až v utorok (24. 12.) popoludní.

Ako bude na Štedrý deň?

Po zadnej strane tlakovej níže, ktorej stred sa presunie z Rumunska nad Čierne more, bude do našej oblasti od severozápadu až severu prúdiť chladnejší morský vzduch. Súčasne sa do strednej Európy od juhozápadu prechodne rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

V noci na utorok bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach bude pršať, od cca 600 m snežiť. V horských oblastiach, najmä na severe, od približne 700 m sa budú lokálne tvoriť snehové jazyky a záveje. Do rána sa ochladí na 5 až 0 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 12 m/s (20 až 45 km/h), v nárazoch lokálne 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). V horských oblastiach miestami hrozí búrlivý vietor až silná víchrica.

Počas noci napadne do 10 mm, v severnej polovici miestami 10 až 25 mm, od cca 700 m do 10 cm, v severnej polovici do 25 cm snehu.

Zdroj: Predpovede.sk

Cez deň bude oblačno až zamračené, na západnom a strednom Slovensku sa prechodne vyskytne aj čiastočne zmenšená oblačnosť. Miestami sa objaví dážď alebo prehánky, najmä na severe, od zhruba 600 m sneženie. V horských oblastiach na severe od približne 700 m sa budú lokálne tvoriť snehové jazyky a záveje. Maximálna denná teplota dosiahne 4 až 9, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou 0 až 4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na okolo -3 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 12 m/s (20 až 45 km/h), v nárazoch lokálne 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). Horské oblasti môže potrápiť búrlivý vietor až silná víchrica. Popoludní bude vietor čiastočne slabnúť.

V priebehu dňa napadne do 5, na severe ojedinele do 10 mm, od cca 700 m do 5 cm, na severe ojedinele do 10 cm snehu.

Očakávaná teplota o 10:00 hod. Zdroj: SHMÚ

Očakávaná teplota o 14:00 hod. Zdroj: SHMÚ

Očakávaná teplota o 19:00 hod. Zdroj: SHMÚ

Očakávaná teplota o 00:00 hod. Zdroj: SHMÚ

Prvý sviatok vianočný

Bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na väčšine územia hrozia prehánky alebo dážď, približne od výšky 600 m sneženie. Do rána sa ochladí na 1 až -4, na juhozápade miestami okolo 3 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 0 až 5, na juhu väčšinou okolo 7 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

Druhý sviatok vianočný

Bude premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe, bude snežiť, v polohách do výšky cca 500 m sa vyskytne sneh s dažďom, prípadne dážď.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 3 až -2, v dolinách a kotlinách miestami okolo -4 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 2 až 7, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 0 stupňov.