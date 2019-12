PREDPOVEĎ počasia na týždeň: Sneh a mráz dlho nevydržia! V závere roka sa oteplí

Treba si však dať pozor na silný severozápadný vietor, a to najmä na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre oba víkendové dni výstrahy pred silným vetrom pre veľkú časť Slovenska. Na horách hrozí aj víchrica. V horských oblastiach sa môžu vytvárať snehové jazyky.

Mínusové teploty nevydržia

Večer a v noci na severnom Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. SHMÚ preto vydal výstrahu 1. stupňa do pondelka rána do ôsmej aj pred nízkymi teplotami. Nízke teploty sa očakávajú v niektorých okresoch Prešovského, Košického, Žilinského a Banskobystrického kraja. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -16 °C. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varujú meteorológovia.

Zdroj: SITA

Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska a na horách. Výstraha 1. stupňa pred vetrom platí pre Košický kraj do 18:00. Rovnaký stupeň výstrahy platí na predpoludnie aj pred vetrom na horách, a to pre niektoré okresy Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Popoludní by mal slabnúť.

V závere roka sa oteplí

Napriek tomu, že momentálne teploty klesajú a víkend bol chladný, na niektorých miestach snežilo, záver roka prinesie otepľovanie. Čakajú nás teploty, ktoré môžu vystúpiť až na plus 10 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Po mrazivom víkende bude chladno ešte aj v pondelok. Začiatkom týždňa ale začne nad naše územie prúdiť teplejší vzduch. Otepľovať sa bude postupne.

Zdroj: Getty Images

Teploty začnú stúpať v utorok, keď denné maximá môžu dosiahnuť 0 až plus 5 °C. Do konca týždňa pôjdu teploty nahor a už v prvý víkend roku 2020 môžu dosiahnuť v najteplejších oblastiach až do plus 10 °C. Podľa predpovedných modelov by nadpriemerne teplé počasie malo vydržať od Nového roka približne do 5. až 7. januára.

Pondelok

Cez Poľsko bude na juhovýchod postupovať teplý front. Za ním k nám vo vyšších vrstvách ovzdušia od severozápadu začne prúdiť teplý vzduch. Bude jasno až polooblačno, v noci miestami jasno. Ojedinele sa vyskytne hmla, na niektorých miestach bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Cez deň výnimočne aj slabé zrážky. Cez deň sa bude teplota pohybovať od -2 do štyroch stupňov, pri hmle alebo nízkej oblačnosti miestami -1 až -6 stupňov. V noci bude -4 až -10, v údoliach miestami, najmä na severe, -10 až -16 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

Utorok (Silvester)

Od severozápadu bude cez strednú Európu ďalej na juhovýchod postupovať studený front. Bude premenlivá, miestami prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele cez deň na severe miestami snehové prehánky alebo sneženie. Ojedinele sa môže poľadovica. Na horách bude veterno. Denná teplota sa bude pohybovať od -1 do štyroch stupňov Celzia, na juhozápade okolo 6 stupňov. V noci bude od 0 až do -5 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

Streda (Nový rok)

V stredu bude premenlivá, neskôr väčšinou zmenšená oblačnosť. Ojedinele, a to najmä na severe krajiny, budú aj prehánky, prevažne snehové. Neskôr však začne od západu prúdiť teplejší vzduch. Denná teplota sa bude pohybovať od 2 do 7 stupňov, nočná od -4 do dvoch stupňov. Prevažne severozápadný vietor bude popoludní slabnúť. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až víchrica.

Zdroj: Predpovede.sk

Štvrtok

Od juhozápadu bude do strednej Európy zasahovať rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu. Od západu k nám začne prúdiť teplejší vzduch. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele hmla alebo zamračené s nízkou oblačnosťou. Cez deň sa bude teplota pohybovať od jedného až do siedmich stupňov. V noci od 0 do -7.

Zdroj: Predpovede.sk

Piatok

V piatok bude pokračovať otepľovanie. Bude prevažne polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota sa bude pohybovať od dvoch až do 8 stupňov, pri hmle alebo nízkej oblačnosti môže byť na niektorých miestach aj nula stupňov. V noci sa teplota bude pohybovať od -1 do -7, v údoliach ojedinele okolo -9.