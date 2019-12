Výstraha pred víchricou platí pre takmer celé Slovensko! FOTO Hrozia aj snehové jazyky

Vietor na horách

V okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina sa v polohách nad cca 900 m n. m. miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a v priemere 25 až 29 m/s. Výstraha platí od 15:00 do 12:00 nasledujúceho dňa.

Zdroj: SHMÚ

V regiónoch Malacky, Pezinok, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Senica, Trnava sa na hrebeňoch hôr miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Vietor

Prvý výstražný stupeň pred vetrom od 15:00 do 15:00 ďalšieho dňa platí pre všetky okresy Bratislavského a Trnavského kraja a pre vyznačené regióny Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Zdroj: SHMÚ

Dážď

Zvýraznené regióny Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja od 18:00 do 18:00 nadchádzajúceho dňa potrápi dážď s úhrnom zrážok 35 - 40 mm.

Zdroj: SHMÚ

Sneženie

V okresoch Kežmarok, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Čadca sa od 10:00 do 12:00 ďalšieho dňa v polohách nad cca 700 m n. m. ojedinele očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne 20 - 25 cm nového snehu.

Zdroj: SHMÚ

Snehové jazyky a záveje

V regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Bardejov, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina od 12:00 do 15:00 nadchádzajúceho dňa ojedinele, najmä v polohách nad cca 700 m n. m., očakáva tvorba snehových jazykov a závejov.

Zdroj: SHMÚ

Hrozí aj povodeň z trvalého dažďa

SHMÚ rovnako varuje pred povodňou z trvalého dažďa. Výstrahu 1. stupňa na dnes a miestami do utorka do 8:00 vydal pre okresy Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice okolie - Bodva a Košice okolie - Hornád.

Zdroj: SHMÚ

Podľa hydrológov zrážky budú dnes už v menšej intenzite a od stredných polôh vo forme snehu. V ďalších dňoch sa očakáva najmä sneženie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. „Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných hladín zodpovedajúcich 1.-2 .stupňu povodňovej aktivity (SPA), pričom kulminácie by mali byť dosiahnuté dnes. Na tokoch východného Slovenska by mali kulminovať v utorok 24. decembra, s výnimkou Stredy nad Bodrogom, kde kulmináciu predpokladáme až v stredu 25. decembra, pri 1. SPA. Výrazné prekročenia 3. SPA nepredpokladáme,“ uviedla vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková.

Lavínové nebezpečenstvo

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá zrána malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. V priebehu dňa sa však vplyvom trvajúceho sneženia a najmä zosilňujúceho vetra zmení vo vysokých polohách Nízkych, Západných a Vysokých Tatier na mierne, 2. stupeň.

Nový sneh, ktorý bude previaty na záveterné, najmä severovýchodné, východné a juhovýchodné svahy a do žľabov, bude uložený ako menej stabilný doskovitý sneh, ktorý je pri mechanickom zaťažení náchylný na uvoľnenie lavíny. Vzhľadom na stále podpriemerné množstvá snehu sa veľké spontánne lavíny nepredpokladajú. Tendencia lavínového nebezpečenstva je vplyvom pretrvávajúceho sneženia a silného vetra stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách hmlisté počasie a na väčšine územia so snežením, miestami silným. Teploty vzduchu sa pohybovali od -5 do +1°C. Vietor bol zrána väčšinou slabý až mierny, no postupne sa bude zosilňovať. Od včera poobedia začalo na horách snežiť, hranica sneženia sa postupne znížila z 1 800 na 800 metrov nad morom. Celkovo pripadlo 5 až 15 cm, vo vyšších polohách 10 až 25 cm nového snehu. Ten je rozmiestnený zatiaľ pomerne rovnomerne, no v priebehu dňa bude so silnejúcim vetrom previevaný na záveterné severovýchodné, východné a juhovýchodné svahy. V polohách do 1 800 metrov leží nový sneh na trávnatom alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer absentuje. Vo vyšších polohách, nad 1 800 metrov, je celková výška snehu 25 až 70 cm.