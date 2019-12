Lukáša (†18) zasiahla elektrina, smutná správa pred sviatkami: Svoj boj prehral, rodičia sú zdrvení

Osemnásťročný chlapec skončil v novozámockej nemocnici po tom, ako ho na hodine elektrického merania zasiahol elektrický prúd. Nešťastie sa stalo na začiatku decembra. Žiaci vtedy v laboratóriu pracovali so zariadením pod napätím 380 voltov.

Lukáš po viac než dvoch týždňoch prehral súboj so smrťou. V nedeľu (22. 12.) zomrel. Informáciu priniesla televízia Markíza, ktorej to to potvrdil zdroj blízky nemocnici. „Budúci maturant mal mozgovú smrť už dlhý čas,“ uviedol portál tvnoviny.sk.

Incident sa udial na elektrotechnickej strednej priemyselnej škole v Nových Zámkoch. Študenti mali pod dozorom pedagóga vykonávať merania na wattmetri. Lukáš sa pri tom dotkol nechránených častí svoriek.

Nešťastnou udalosťou sa od začiatku zaoberá polícia aj inšpektorát práce. „Okolnosti prípadu polícia vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví,“ informovala v tom čase krajská hovorkyňa polície Renáta Čuháková.

„V súčasnosti možno hovoriť o fatálnom zlyhaní, neboli vykonané opatrenia zamedzujúce dotyku osôb so živými nechránenými časťami pod napätím, respektíve neboli používané a dokonca ani pridelené účinné osobné ochranné pracovné prostriedky,“ povedal v úvode decembra hlavný inšpektor práce Nitra Róbert Bulla.