Pozreli sme sa na kandidátky jednotlivých strán: Možní poslanci pochádzajú hlavne z týchto miest

Najviac poslancov pochádza z Bratislavy, Košíc či Banskej Bystrice

Zdroj: TASR - Dušan Hein, Jaroslav Novák, František Iván, Henrich Mišovič, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Po zverejnení kandidátnych listín do parlamentných volieb v roku 2020 ministerstvom vnútra sa v tomto kontexte ponúka viacero možností. My sme sa napríklad pozreli aj na to, aké bydlisko v kandidátnych listinách najviac rezonuje, ale aj na to, ktoré z prvých štyroch najpopulárnejších bydlísk sa v jednotlivých stranách nachádzalo najviac.