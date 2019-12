Slováci vyzbierali viac ako dva milióny: Takto sa budú peniaze rozdeľovať

Z týchto prostriedkov dostanú kompenzáciu aj obyvatelia vchodu na Mukačevskej ulici číslo 9, ktorí boli evakuovaní a do svojich bytov sa nebudú môcť z bezpečnostných dôvodov vrátiť minimálne do doby začatia demolácie vrchných poschodí zničenej susednej bytovky. Obyvatelia tohto vchodu dostanú jednorazový príspevok vo výške 3 000 eur na byt a príspevok 500 eur na rodinu v ňom bývajúcu po dobu troch mesiacov. Zásady prerozdeľovania prostriedkov schválilo na stredajšom rokovaní všetkých 27 prítomných poslancov.

Zdroj: TASR - František Iván

Príspevok sa poskytne ľuďom, ktorí mali na adresách trvalý pobyt alebo sa tam zdržiavali najmenej tri mesiace. Ak prišli o doklady, môžu to podľa pravidiel dokázať aj prostredníctvom svedkov. Zásady obsahujú tiež vzory žiadostí o vyplatenie oboch druhov príspevkov. Žiadosti je potrebné doručiť na Mestský úrad v Prešove najneskôr do 31. januára 2020, dokedy potrvá aj zbierka vyhlásená mestom. „Celá suma po odpočítaní sumy, ktorú teraz zabezpečíme na úhradu nájomného bude potom prerozdelená pre obyvateľov bytového domu číslo 7 v takom pomere k metrom štvorcovým bytovej plochy, o ktorú prišli. Celá čiastka sa prerozdelí týmto pomerom, čo sa nám zdá najtransparentnejšie a najspravodlivejšie,“ zdôvodnila návrh zásad Turčanová.

Ako dodala, počas zasadnutia zastupiteľstva ešte v rámci rozpočtových opatrení plánuje pre ľudí zasiahnutých tragédiou mesto prerozdeliť z mestských peňazí ďalších 50-tisíc eur. Primátorka tiež informovala poslancov, že správca mestských priestorov Prešov Real upravuje viacero mestských bytov, aby boli v čo najkratšom čase k dispozícii ľuďom, ktorí ostali bez strechy nad hlavou. Ide o osem bytov, štyri apartmány v hoteli Senátor a priestory bývalého Denného centra na Popradskej ulici. Podľa aktuálnej situácie žije v internáte na Volgogradskej ulici 11 ľudí.

„My sme išli do všetkých našich bytov, ktoré je možné vo veľmi krátkom čase opraviť a tieto byty sprístupniť. Máme novovybudované štyri byty na Slánskej ulici, kde sa majú akurát doplniť variče, lebo tieto byty nimi neboli vybavené a tento týždeň sú pripravené ísť pre ľudí. Zároveň disponujeme veľkým zoznamom bytov a domov od občanov z Prešova a blízkeho okolia, ktorí sú ochotní poskytnúť týmto ľuďom ubytovanie,“ dodala Turčanová.

Zdroj: TASR - František Iván

Turčanová pripomenula, že doteraz z rozpočtu mesta vyplatili ľuďom 42 mimoriadnych dávok v celkovej výške 8 400 eur. V súčasnosti mesto stále prijíma dary a dotácie od ďalších miest, obcí a iných organizácií. V pondelok na účet prišla aj miliónová vládna dotácia na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici.

Práce na demontáž vrchných poschodí pokračujú

Na Mukačevskej ulici v Prešove aj počas stredy prebiehajú prípravné a zabezpečovacie práce na demontáž vrchných poschodí bytového domu číslo 7. „Od rána prebieha navážanie podkladového materiálu s kamenivom a betónovými panelmi. Postupne bude vytvorený ochranný val po obvode celého bytového domu. Okrem toho boli z miesta odstránené stromy a boli demontované stĺpy verejného osvetlenia v okolí bytovky. V neposlednom rade sa zabezpečujú všetky siete po zemou. Priestor je oplotený a strážený príslušníkmi polície,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Primátorka zároveň potvrdila, že potrebná technika z Českej republiky by už mala byť na ceste do Prešova. Keďže ide o nadrozmernú techniku, bude mať aj policajný doprovod. „Na Slovensku, ani nikde inde sme takýto stroj nezohnali, aby mal 67 metrové rameno, pretože je zákaz priblíženia sa do blízkosti bytového domu, lebo hrozí jeho zrútenie. A toto je jediný stroj, ktorý má dostatočne dlhé rameno na to, aby mechanizmus likvidoval bytový dom a nemusel sa človek ani priblížiť,“ uviedla.

Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.