Slovenské mestá vyjadrujú Prešovu spolupatričnosť: Finančná pomoc aj zrušené oslavy

Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia stále prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.

Košice schválili pomoc 50-tisíc eur

Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní schválili nenávratnú finančnú pomoc pre mesto Prešov v sume 50.000 eur. Ide o peniaze pre obyvateľov Prešova, ktorých v piatok 6. decembra postihla tragická udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Poslanci si v úvode rokovania uctili minútou ticha pamiatku obetí z Prešova, ako aj obete utorkovej (10. 12.) streľby v Ostrave.

Za uznesenie hlasovalo všetkých 38 prítomných poslancov. Návrh predložila viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Poskytnutie účelovej dotácie vo výške 50.000 eur určilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na pomoc pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti. Príjemca je oprávnený použiť a vyúčtovať dotáciu na financovanie výdavkov vynaložených na schválený účet najneskôr do konca roka 2020,“ uvádza sa v odobrenom dokumente. S pozmeňujúcim návrhom poslanca Dominika Karaffu, a to znížením sumy 50.000 eur na 20.000 eur, sa poslanci nestotožnili. Karaffa návrh odôvodňoval finančnou situáciou mesta.

Bratislava pošle Prešovu 20-tisíc eur

Mesto Bratislava pošle mestu Prešov finančný dar 20.000 eur. Chce tak pomôcť obyvateľom Prešova, ktorých v piatok 6. decembra zasiahla tragická udalosť - výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. Nenávratnú finančnú pomoc schválili vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.

Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá zároveň požiadala primátora Bratislavy Matúša Valla, aby zvážil aj zrušenie novoročného ohňostroja a ušetrené peniaze venovalo mesto ako finančný dar dotknutým obyvateľom Prešova. Pätoprstá poukázala pritom na niektoré slovenské mestá, ktoré sa pre takéto gesto rozhodli. Vallo prisľúbil, že to zváži.

Trenčín pošle na pomoc Prešovčanom 7-tisíc eur

Finančnú výpomoc 7-tisíc eur pre občanov zničenej 12-poschodovej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove schválili na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva trenčianski poslanci. "Ešte pred samotným rokovaním sme sa s poslancami dohodli na finančnej forme pomoci pre obete výbuchu v Prešove. Aj týmto spôsobom chceme vyjadriť svoju podporu a spolupatričnosť obyvateľom Prešova," vyhlásil primátor Richard Rybníček.

Špeciálna dotácia vo výške 7-tisíc eur bude uvoľnená z finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne určené na splácanie úrokov súvisiacich s úverom. Primátor Rybníček vyzval na podporu aj obyvateľov Trenčína. "Bol by som rád, keby naši obyvatelia s blížiacim sa záverom roka zvážili nákup pyrotechniky a delobuchov a ušetrené finančné prostriedky venovali obetiam prešovského výbuchu. U nás v Trenčíne by bolo v uliciach viac pokoja, a myslím, že financie budú určite lepšie vynaložené," dodal Rybníček.

Trnavský samosprávny kraj pomôže sumou 33-tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlení ako prejav solidarity 33.000 eur pre obete tragédie v Prešove. Poslanci výšku pomoci odsúhlasili na stredajšom zasadnutí na návrh predsedu TTSK Jozefa Viskupiča. Uznesením poslanci deklarovali vôľu pomôcť, formu zvolí Úrad TTSK po rokovaní s vedením Prešova.

Poslanec Štefan Bošnák navrhol, aby prostriedky išli na účet mesta, ktorému v súvislosti s následkami výbuchu na Mukačevskej ulici vyvstanú mnohé finančné potreby. "Keďže z účtu, na ktorý prispievajú obyvatelia a právnické osoby, mesto deklarovalo, že všetky financie poskytne obyvateľom obytného bloku," dodal poslanec.

Ružomberskí poslanci schválili finančný dar 10-tisíc eur

Ružomberskí mestskí poslanci na stredajšom rokovaní schválili nenávratnú finančnú pomoc pre mesto Prešov v sume 10-tisíc eur. Ide o peniaze pre obyvateľov Prešova, ktorých v piatok 6. decembra postihla tragická udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici.

Za uznesenie hlasovalo všetkých 24 prítomných poslancov. Návrh predložil viceprimátor mesta Michal Lazár. "Rozhodli sme sa, že sa Ružomberok pridá k množstvu iných obcí a miest na celom Slovensku a prispejeme na zmiernenie tejto obrovskej tragédie," uviedol. Vedenie mesta zároveň vyzvalo poslancov a zamestnancov mesta, aby tiež finančne prispeli na transparentný účet mesta Prešov.

Brezno pomôže Prešovu sumou tritisíc eur

Mestské zastupiteľstvo Brezna dnes jednohlasne schválilo poskytnutie dotácie 3-tisíc eur pre mesto Prešov ako pomoc po mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo v piatok 6. decembra. Primátor Tomáš Abel poďakoval poslancom, že takýmto spôsobom prejaví mesto solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorých sa dotklo toto nešťastie. "Verím, že im to aspoň trochu pomôže v tých ťažkostiach, ktoré momentálne prežívajú," dodal primátor.

Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.

Dve najväčšie mestá na Liptove chcú pomôcť Prešovčanom

Dve najväčšie samosprávy na Liptove sa pripojili k mestám a obciam vyjadrujúcim podporu a spolupatričnosť obyvateľom Prešova, ktorí prišli o strechu nad hlavou po minulotýždňovom výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Ružomberok aj Liptovský Mikuláš sa chystajú poslať do Prešova po 10-tisíc eur.

Desaťtisícový peňažný dar schválilo ružomberské mestské zastupiteľstvo na návrh viceprimátora Michala Lazára. "Naša samospráva sa pridáva k množstvu iných miest a obcí po celom Slovensku a chceme prispieť na zmiernenie obrovskej tragédie, ktorá sa stala minulý týždeň v piatok v Prešove. Z mestského rozpočtu pošleme do Prešova 10-tisíc eur, pričom by sme boli radi, keby aj zamestnanci úradu a poslanci podľa vlastného uváženia prispeli na transparentný účet zriadený mestom Prešov," vyhlásil ružomberský viceprimátor.

O finančnej podpore v rovnakej výške bude dnes napoludnie rokovať aj mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši. K sume 10-tisíc eur pribudne aj 1 500 eur, ktoré boli pôvodne určené na silvestrovský ohňostroj. Radnica tak reaguje na ohlasy miestnych obyvateľov na sociálnych sieťach. "Objednávku na silvestrovský ohňostroj v Liptovskom Mikuláši som už zrušil, v takýchto neľahkých životných situáciách si musíme pomáhať, ako sa dá. Veď by nám taký ohňostroj ani radosť nepriniesol, keby sme sa naň pozerali s myšlienkou, že vo chvíli, keď si užívame jeho farby a potom pôjdeme do našich teplých domovov, ľudia z Mukačevskej v Prešove nemajú ani len základné osobné veci," skonštatoval primátor Ján Blcháč.

Silvestrovské oslavy v Banskej Bystrice sú zrušené, peniaze aj z punču pôjdu do Prešova

Výťažok z akcie Primátorský punč, ktorá sa uskutoční na Námestí SNP v Banskej Bystrici 13. decembra o 16.00 h, nepôjde v tomto roku pre zariadenia a organizácie poskytujúce sociálne služby, ako je už každoročne zvykom. Poputuje do Prešova, ľuďom na Mukačevskej ulici, ktorých postihlo minulý týždeň nešťastie. Informovala o tom v stredu hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.

Mesto pod Urpínom k tomu pripojí aj sumu určenú na organizáciu jedného z dvoch plánovaných ohňostrojov – silvestrovského a programu v posledný deň roka, ktoré zrušilo. "Som rád, že pred Vianocami opäť spojíme sily a práve vďaka obyvateľom a návštevníkom sa nám podarí prispieť na dobrú vec. Verím, že na jednom z najkrajších námestí, tom našom, bude panovať výborná atmosféra. Mesto Banská Bystrica súcití s mestom Prešov, kde sa nedávno stala obrovská tragédia, a preto sme sa výťažok z Primátorského punču rozhodli venovať práve na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom," konštatoval primátor Ján Nosko.

Prešovskí poslanci podporili sumou 71-tisíc eur rodiny po dvoch tragédiách, pomôžu aj Kolíňanom

Mesto Prešov pomôže zo svojho rozpočtu rodinám po dvoch tragických udalostiach z posledného obdobia. Vyčlenená finančná podpora v celkovej výške 71-tisíc eur sa netýka iba pomoci po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici, ale aj po novembrovej dopravnej nehode autobusu, pri ktorej prišlo o život dvanásť ľudí.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili 60-tisíc eur z finančných prostriedkov mesta Prešov na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou na Mukačevskej ulici. „Okrem toho sme schválili ďalších 6 000 eur na sprevádzkovanie mestských bytov, ktoré poslúžia pre niektoré rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou pri tragédii po výbuchu plynu. Zároveň bolo schválených ďalších 5 000 eur ako znak solidarity na pomoc rodinám obetí, ktoré zahynuli pri tragédii v Kolíňanoch,“ uviedol Tomek.

„Pomoc rodinám v Kolíňanoch je z toho dôvodu, že ako viete, v novembri bola havária autobusu, kde prišlo o život veľa maloletých detí a starostovia dotknutých obcí vyhlásili zbierku. Oslovili aj nás. Myslím si, že by to bol akt solidárnosti, pretože aj my vieme, čo nás postihlo a vidíme ako celé Slovensko aj zahraničie sa zbierajú pre tieto obete, tak aby sme aj my ukázali trochu veľkodušnosti a takisto pomohli rodinám v Kolíňanoch,“ vysvetlila primátorka Prešova Andrea Turčanová.