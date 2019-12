Tragédia v Prešove: Sú vinníkmi traja robotníci? Odborníci majú iný názor, zásadné pochybnosti

Trestné oznámenie pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí podala komora v stredu. Trojicu obvinených poslal tento týždeň Okresný súd v Prešove do väzby.

Prezident komory Ivan Pauer uviedol, že po analýze doposiaľ známych zverejnených faktov a informácií so svojimi odborníkmi s dlhodobými praktickými skúsenosťami aj z podobných prípadov komora dospela k pochybnostiam o možnej vine troch robotníkov ako hlavných vinníkov tragédie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

„Zaistení robotníci vykonávali stavebné prace na prerážaní podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod a ich úlohou bola obsluha technologického zariadenia a dodržanie vytýčenej trasy vrtu,“ vysvetlil.

Zdroj: Polícia SR

Ďalej uviedol, že je všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania otvorov v zemi ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer.

„Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie. Taktiež sa mohlo stať, že pred zahájením pretláčania boli podzemné rozvody chybne identifikované a vytýčené.To sú činnosti, za ktoré robotníci obsluhujúci stroj by nemali niesť zodpovednosť,“ zdôraznil.

Vynárajú sa viaceré otázky

Komora upozorňuje, že sa vynára aj otázka, prečo plyn nevybuchol v mieste narušenia, ale až desiatky metrov ďalej v najvyšších poschodiach budovy, ale sú aj ďalšie otázky pre odborníkov a vyšetrovateľov, ktoré spochybňujú základnú vinu troch robotníkov vyšetrovaných vo väzbe.

Podľa Pauera a jeho odborného tímu komory činnosť vyšetrovaných robotníkov by sa nemala považovať za hlavnú príčinu výbuchu údajne niekoľko dní hromadeného plynu v bytovom dome. „Mohol byť maximálne len sekundárnym spúšťačom, ak naozaj ním bol,“ tvrdí.

Desivé zábery z hasenia paneláku po výbuchu Zdroj: Miro Vacula

Prezident komory sa takisto pýta, ako je možné, že v bytovom dome bolo niekoľko dní cítiť zápach plynu a pravdepodobne nikto zo zodpovedných s tým nič nerobil.

„Na čo čakali? Taktiež je nezodpovedaná otázka, ako je možné, že sa plyn niekoľko dní hromadil v stúpačkách domu a nevychádzal vetracími otvormi nad strechu a mnohé iné otázky, ktoré čakajú na odpoveď odborníkov, a ktoré považujeme za kľúčové a zásadné pre rozhodnutie o vine a nevine dotknutých zodpovedných osôb a organizácií,“ povedal prezident komory.

Môže ísť o závažný trestný čin

Pauer záverom uviedol, že na základe podozrení zo zanedbania pracovných povinností a neodborného prístupu pri správe a užívaní bytov v bytovom dome, podozrení z hrubého zanedbania povinností projektantov navrhujúcich stavebné zmeny v bytoch ich vlastníkov; možných pochybení projektanta obnovy bytového domu, alebo jeho jednotlivých častí; možného hrubého porušenia povinností pri správe a odstraňovaní poruchy plynárenského verejnoprospešného zariadenia alebo rozvodov v dome, ktorých suma - súčet môže mať znaky zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

Zdroj: TASR - František Iván

Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.