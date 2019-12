FOTO Terchová vyhlásila mimoriadnu situáciu: Dôvodom je hroziaci pád skál v Tiesňavách

TERCHOVÁ - Obec Terchová vyhlásila v utorok ráno mimoriadnu situáciu v súvislosti so stavom skalného brala v Tiesňavách.

Podľa prednostu Obecného úradu v Terchovej Františka Kadaša dali po páde veľkej skaly v Tiesňavách (13. 11.) spracovať inžiniersko-geologický posudok skalného brala. "Výsledok posúdenia znamená, že je tam nevyhnutné zaviesť okamžité opatrenie na zamedzenie nekontrolovaného pádu skalných blokov. Krízový štáb rozhodol o tom, že vyhlásime mimoriadnu situáciu a zabezpečíme pracovníkov, ktorí dokážu okamžite sanovať nevyhnutné práce na skalnom brale nad Tiesňavami," uviedol Kadaš.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Doplnil, že premávku riadia pracovníci odbornej firmy v súčinnosti so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK). "V prípade priaznivého počasia odhadujeme práce na dva týždne. Potom by mali nasledovať trvalé opatrenia, ktoré sa projektovo pripravujú. Tie ešte nie sú také neodkladné. Budú sa môcť realizovať až v jarných mesiacoch, pokiaľ sa nám to podarí naprojektovať," dodal prednosta terchovského obecného úradu.