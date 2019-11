MIMORIADNE Požiar skládky uhlia v Martine vyvolal paniku: Otrávené ovzdušie? Mesto upokojuje

V Martine sa aj vzhľadom na to, že je hmla, dym drží a zatiaľ sa nerozptýlil. Mesto na svojej internetovej stránke uviedlo, že požiar v Martinskej teplárenskej lokalizovali o 5.50 h.

"Hodnota CO2 v mieste požiaru je 7,8%, kyslíka 20,90%. Situácia momentálne nepredstavuje dôvod na vyhlásenie mimoriadneho stavu a riziko pre zdravie," snažilo sa upokojiť mesto. "Podľa vykonaného merania sú prekročené hodnoty, avšak len mierne," pridala sa aj polícia. No práve tieto oznamy majú momentálne opačný efekt.

Verejnosť sa obáva o svoje zdravie a upozorňuje na to, že k informáciám od mesta prišli neskoro."Teraz už píšu, že sú hodnoty mierne prekročené, všetky kompetentné zložky zlyhávajú, obyvateľstvo nebolo upozornené ani varovnými signálmi, načo máme rozhlas a sirény. Deti idú do škôl a ľudia do práce. Aspoň tie deti chrániť," nešetrila kritikou na sociálnej sieti Bohumila.

Iní zas poukazovali na privysoké hodnoty CO2 a fakt, že vzduch je skutočne dráždivý. Správu budeme aktualizovať.

"Odporúčame nevetrať, používať rúšku a opatrnosť pri používaní motorových vozidiel," vyzvali zástupcovia Martina.