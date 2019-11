Na bratislavskom moste Lafranconi sa zrazil nákladiak s autom: Hlásia kolóny

Blokovaný je pravý jazdný pruh, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Vodiči hlásia zdržanie viac ako 30 minút. Informuje o tom Zelená vlna a Stella centrum. S 25-minútovým zdržaním treba v hlavnom meste počítať na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most a na Hradskej ulici smerom do centra, s 20-minútovým pri ceste z Vrakune, na Račianskej ulici, na ulici Svornosti a na Popradskej ulici smerom do centra. Do 15 minút si vodiči postoja na Trnavskej ceste, Rožňavskej, Vajnorskej a Slovnaftskej v smere do centra, ale tiež zo Záhorskej Bystrice.

S kolónami treba počítať aj pri ceste do hlavného mesta. Dvadsať minút si postoja vodiči z Dunajskej Lužnej a Rovinky, 15 minút na diaľnici D2 za Stupavou, z Ivanky pri Dunaji a Bernolákova smerom do Bratislavy, desať minút z Čiernej vody a Vajnôr do Bratislavy.