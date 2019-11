VIDEO Šéf Nemocnice sv. Michala nevidí dôvod, prečo by mal po komunikácii s Kočnerom odstúpiť

BRATISLAVA - Riaditeľ bratislavskej Nemocnice sv. Michala Marian Križko nevidí dôvod, prečo by mal po komunikácii s Marianom Kočnerom odstúpiť. Obchodnú komunikáciu považuje "za maximálne transparentnú" a "štandardnú". Povedal to na pondelkovom brífingu na pôde nemocnice.

Podľa údajnej komunikácie cez aplikáciu Threema mali spolu totiž obaja v roku 2017 komunikovať o rozšírení priestorov Nemocnice sv. Michala o budovu, ktorej vlastníkom bol práve Marian Kočner. Nadácia Zastavme korupciu však označila komunikáciu za "podozrivú" a vyzvala ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby Križka odvolala.

"Riaditeľ Nemocnice sv. Michala Marian Križko pred dvomi rokmi riešil s Marianom K. podrobnosti chystaného tendra. Nemocnica sa plánovala rozšíriť a Marian K. mal záujem, aby sa tak stalo v jeho susediacej budove," uviedla Nadácia Zastavme korupciu.

Križko odmieta spiknutia

"Neurobil som nič protiprávne. Priamo som komunikoval s majiteľom nehnuteľnosti. Urobili sme oficiálny prieskum trhu cez printové médiá, kde obaja majitelia zložili svoje ponuky a nakoniec sme sa rozhodli, že nie sú dobré a rokovali sme ďalej. Dnes sme v realite niekde inde," komentoval s tým, že akékoľvek "spiknutia" odmieta.

Križko priblížil, že už pred otvorením v roku 2015 nemocnica vedela, že bude mať problémy s priestormi. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú najmä civilnému obyvateľstvu. Požiadavka po nej bola podľa Križka "extrémne vysoká". Ešte pred presťahovaním do priestorov budovy v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto urobili preto audit okolia. Podľa Križka mali k dispozícii budovy podnikateľa Jozefa Majského a Mariana Kočnera.

"Zákon o verejnom obstarávaní sa na kúpu nehnuteľností nevzťahuje. Rokovali sme priamo. Aby sme na nikoho nezabudli a bolo to oficiálne, tak sme urobili transparentný prieskum trhu, ktorý sme nazvali Podanie najvhodnejšieho návrhu. To je vlastne to výberové konanie. Nebola to ani obchodná verejná súťaž, ani verejné obstarávanie. Prišli dve ponuky. Na konci dňa sme vyhodnotili, že jedna je nevyhovujúca technicky a druhá finančne. To znamená, nekúpili sme. To je celý príbeh," konštatoval Križko s tým, že nemocnica sa napokon dohodla na odkúpení priestorov budovy na Lazaretskej a Cintorínskej od inej spoločnosti na konci októbra 2019.

K predraženiu neprišlo, tvrdí riaditeľ

Križko rovnako odmietol aj pochybnosti okolo tendra na údajný predražený nákup zdravotníckeho vybavenia, na ktorý rovnako v minulosti Nadácia Zastavme korupciu upozornila. "Inštitút zdravotnej politiky jednoznačne povedal, a nakoniec to skonštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad, že čo sa týka výberového konania a cien, k predraženiu neprišlo," komentoval Križko.

Začiatkom októbra nemocnica vyhlásila a uzatvorila ďalší tender na čistiace a hygienické potreby, textilné výrobky či dopravu. Dokopy objednávala 141 rôznych položiek za takmer 230.000 eur s DPH. Nadácia Zastavme korupciu tiež upozornila, že nemocnica pritom pod jednu súťaž zahrnula viacero odlišných oblastí, v tendri sa spomínajú výrobky konkrétnych značiek, inde zas chýba bližší popis. "Nemocnica si dokonca ponechala možnosť, aby jej víťaz súťaže dodal aj to, čo vôbec v zozname neuvádza," zhodnotila Xénia Makarová z nadácie.

"Ide o rámcovú zmluvu, ktorá nás k ničomu nenúti. Nemusíme od nich zobrať nič," dodal Križko s tým, že maximálna možnosť čerpania je jeden rok. Rovnako pripomenul, že sa netýka len Nemocnice sv. Michala, ale aj Vojenskej nemocnice v Košiciach, s ktorou sa v máji tohto roka zlúčili.

Kritika od poslankyne Cigánikovej

"Je výsmechom všetkých ľudí, že v čase, keď sa špina z Threemy začala vyplavovať na povrch, riaditeľ nemocnice Marian Križko, patriacej pod ministerstvo vnútra, uzatvoril podozrivý tender za takmer 230.000 eur. Podrobnosti tendra poukazujú na závažné podozrenia, že bol ušitý na mieru," tvrdí poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS).

Vyzýva preto na okamžité zastavenie a prešetrenie podozrivého tendra na čistiace a hygienické potreby. Križko však hovorí, že aj v tomto prípade konal transparentne. "Pokojne môžem vycestovať na Úrad pre verejné obstarávanie. Tá zmluva je síce uzatvorená cez Elektronický kontraktačný systém, ale predmet plnenia zatiaľ nebol realizovaný," uzavrel Križko s tým, že zmluva sa môže aj zrušiť. "Ministerstvo vnútra SR sa k situácii vyjadrovať nebude," dodal hovorca rezortu Petar Lazarov.