Potvrdené! Predajne Kačka kupuje známy reťazec: Prvé obchody chce otvoriť v novembri

Na krach Kačky doplatili najmä zamestnanci, pretože zamestnávateľ im pre blokované účty nevedel vyplatiť mzdy za august. „Tie by mali byť pokryté garančným fondom,“ uviedol generálny riaditeľ firmy Wieslaw Chlebuś. Nahnevaní pracovníci v úvode októbra vtrhli do riaditeľovej kancelárie. Tam sa sťažovali nielen na dlhodobo nevyplatené mzdy, ale aj na komunikáciu s vedením. V pondelok (28. 10.) pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci informovala, že zatiaľ eviduje 55 žiadostí o dávku z garančného poistenia zo strany tohto reťazca.

Chlebuš ešte v septembri uviedol, že vedenie spoločnosti sa od podania návrhu na konkurz 30. augusta pokračovalo hľadaní alternatívneho riešenia v podobe vstupu nového investora do spoločnosti. „Robili sme v uplynulých týždňoch všetko, čo bolo v našich v silách, aby sme zachovali pracovné miesta, udržali predajne otvorené a mohli pokračovať v dobudovaní nového distribučného centra,“ povedal generálny riaditeľ.

Predajne chce kúpiť Kraj, prvé predajne otvorí v novembri

Nespokojným zamestnancom skrachovaného reťazca možno svitá na lepšie časy. O desiatky predajní Kačky má záujem maloobchodná sieť Kraj. V utorok (29. 10.) o tom informoval Denník S, ktorý v tejto veci oslovil Stanislava Čajku, generálneho riaditeľa spoločnosti Terno real estate, ktorá prevádzkuje sieť Kraj. V jeho mene sa vyjadril hovorca spoločnosti Matej Kubinec. „Neviem, či vám budeme vedieť povedať podrobnosti, pretože stále rokujú,“ odpovedal Kubinec na otázku denníka, kedy Kraj predajne Kačky odkúpi.

Generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka pre topky.sk v stredu potvrdil ovorenie prvých predajní v prvej polovici novembra tohto roku. „Proces prechodu vybraných predajní KAČKA pod spoločnosť TERNO real estate, s.r.o. je v plnom prúde. Sme v štádiu rozpracovanosti viacerých projektov. Vzhľadom na stav prebiehajúcich jednaní by sme sa k danej téme zatiaľ nechceli bližšie vyjadrovať. Avšak môžeme potvrdiť otvorenie prvých predajní v prvej polovici novembra tohto roku. Naďalej hľadáme možnosti expanzie po celom Slovensku. Naším cieľom je byť celoplošne fungujúcim slovenským reťazcom,“ povedal pre topky.sk Čajka.

Sieť potravín Kraj spustila svoju činnosť začiatkom minulého roka. Stojí za ňou skupina Terno. Spoločnosť si dala za cieľ s Krajom expandovať nielen v Bratislave, kde má najsilnejšie zastúpenie, ale aj v regiónoch.

Premiér žiada, aby rezort práce zamestnancom Kačky venovať maximálnu pozornosť

O situáciu zamestnancov reťazca Kačka sa zaujíma aj premiér Peter Pellegrini. Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša požiadal, aby v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohrozeným pracovníkom z obchodného reťazca Kačka venoval maximálnu pozornosť.

Premiér očakáva, že vyše 1,5 tisícu ohrozených zamestnancov budú poskytnuté všetky zákonné náležitosti, ktoré im vyplývajú z ukončenia pracovného pomeru, a že nenastanú žiadne prieťahy, ktoré by mohli ohroziť životnú situáciu rodín doterajších zamestnancov. „Musíme sa pokúsiť ľuďom poskytnúť maximálnu možnú pomoc, najmä v období pred vianočnými sviatkami im dať nejakú istotu, keď sa ocitli v takejto zložitej životnej situácii. To, čo ma zaráža a ľudsky rozčuľuje, je správanie ich dnes už bývalého zamestnávateľa, ktorý sa nesnažil situáciu riešiť. Takto by sa zodpovední podnikatelia, ktorí sa dostanú do ekonomických problémov, nemali správať,“ uviedol premiér.

Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali koncom augusta o konkurz. Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET. Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.