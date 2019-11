Do skrachovaných potravín Kačka sa vrátil život: ZOZNAM obcí, v ktorých nájdete nové predajne

Beluša, Pukanec, Nitra, Nové mesto nad Váhom, Nové Zámky, Púchov, Neded. To je zoznam obcí, v ktorých sa nachádzajú novootvorené obchody pod značkou Terno.

Terno na začiatku novembra otvorilo prvé dve predajne po bývalej Kačke v obciach Beluša a Pukanec. „Od tohto víkendu už máme celkovo sedem nových prevádzok pod našou značkou. Zákazníci tak môžu opäť navštevovať predajne a zamestnanci majú späť svoju prácu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka.

V nových predajniach zákazníci nájdu ponuku produktov, na ktoré sú zvyknutí z obchodov značky Terno po celom Slovensku, a to najmä vysoký podiel kvalitných slovenských potravín či ovocia a zeleniny najvyššej kvality. Podľa Čajku sa však počet prevádzok, ktoré prejdú pod značku Terno, bude ešte zvyšovať. „Plánujeme otvoriť minimálne dve desiatky predajní po odchádzajúcej sieti Kačka. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme pod našu značku získali ďalšie obchody,“ hovorí Čajka. Celkovo tak prácu späť získa minimálne 150 bývalých zamestnancov skrachovanej siete, a to bez akejkoľvek podpory štátu. Dve nové predajne po bývalej sieti Kačka bude Terno otvárať každý týždeň až do 14. decembra. Po vianočnej prestávke bude s otváraním obchodov pokračovať v rovnakom tempe od 11. januára.

Podľa vedúcich novootvorených predajní vnímajú zákazníci zmenu pozitívne. „Zákazníci oceňujú najmä širšiu ponuku produktov. Darí sa napríklad predaju mäsových výrobkov z pultu, šalátom či zelenine,“ skonštatovala Martina Ridzoňová, vedúca predajne v obci Pukanec. Podľa Jozefa Homolu, vedúceho v Beluši, sú spokojní tiež zamestnanci, ktorí získali späť svoju prácu. „Pracujeme iným spôsobom, ako to bolo v minulosti. Zamestnanci si na nový systém práce zvykli a sú pod novou značkou spokojní,“ uviedol Homola.

Terno real estate neustále investuje do rastu obchodnej siete po celom Slovensku. „Odchod reťazca Kačka nám umožňuje náš rast výrazne urýchliť. Aj naďalej hľadáme a analyzujeme nové možnosti na slovenskom trhu,“ vysvetlil Čajka.

Pod spoločnosť Terno real estate patrí sieť potravín TERNO, Moja Samoška a od marca minulého roka aj nový koncept potravín KRAJ. „Do dnešného dňa sme otvorili už 18 predajní KRAJ, ktoré si zákazníci rýchlo obľúbili. Aj KRAJ čaká ďalšia expanzia a plánujeme otvárať ďalšie predajne po celom Slovensku,“ dodal Čajka.

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje cca 100 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 18 a plánuje ďalšiu expanziu.