Ako šiel čas s Kačkou: Potraviny po pol roku skrachovali, nepomohla im ani investičná injekcia

Časť siete potravín CBA bola ešte v priebehu februára premenovaná na Potraviny Kačka. Vedenie reťazca Kačka však koncom leta podalo návrh na konkurz. Médiá o tom informoval jeho generálny riaditeľ Wieslaw Chlebuš.

Z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra, vyplýva, že Okresný súd v Banskej Bystrici začína konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a.s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné.

Súdom vyhlásený konkurz na majetok siete obchodov Potraviny Kačka poškodí slovenských výrobcov potravín. Celkovo by mohli slovenskí producenti, ktorí dodávali svoje výrobky do Kačky, prísť až o 25 miliónov eur. „Pre ukončenie pôsobenia siete Potravín Kačka na Slovensku príde o prácu približne 1800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. Ak hrozí prepúšťanie v inom segmente, často v omnoho nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni,“ reagoval na konkurz obchodnej siete Potraviny Kačka predseda SPPK Emil Macho.

Chlebuš pripomenul, že vedenie spoločnosti od momentu podania návrhu na konkurz pokračovalo v snahe hľadať alternatívne riešenie v podobe vstupu nového investora do spoločnosti. „Robili sme v uplynulých týždňoch všetko, čo bolo v našich v silách, aby sme zachovali pracovné miesta, udržali predajne otvorené a mohli pokračovať v dobudovaní nového distribučného centra,“ poznamenal. „Je dôležité spomenúť, že investor kupoval sieť potravín v zlom stave, avšak na základe skúseností z iných európskych trhov veril, že dokáže sieť potravín ozdraviť. Napriek investičnej injekcii vo výške 18 miliónov eur sa to, žiaľ, nepodarilo. Do pôvodných plánov počas posledných 18 mesiacov zásadne zasiahlo výrazné zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a príplatkov za prácu cez víkend, sviatky a v noci, ako aj vysoké ceny energií a služieb,“ upozornil Chlebuš.

Zdroj: fb/tip čitateľa

3. október - Vedenie obchodného reťazca Potraviny Kačka sa ohradzuje voči niektorým obvineniam, ktoré v posledných dňoch zaznievajú na jeho adresu. „Chcem všetkých uistiť, že vedenie spoločnosti Potraviny Kačka robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, na vyriešenie situácie svojich zamestnancov. Zároveň sa pripravujeme na rozhodnutie súdu v oblasti konkurzu, ktoré očakávame v najbližších dňoch,“ spresnil šéf Kačky.

30. september - Vedenie Potravín Kačka rokovalo s odbormi o hromadnom prepúšťaní v súvislosti s nedávnym vyhlásením konkurzu. K dohode nedospeli a rokovanie situáciu nijako neposunulo želaným smerom. „Ak by to legislatíva umožňovala, neváhali by sme ani minútu s prevodom zostávajúcich častí augustových miezd, respektíve septembrovej mzdy. Realita je však taká, že legislatíva nám neumožňuje uprednostniť žiadneho veriteľa,“ upozornil generálny riaditeľ spoločnosti.

25. september - Obchodný reťazec Potraviny Kačka už v polovici septembra vypredával tovar a následne zatváral predajne. „Keďže aktuálna úroveň zásob v našich obchodoch je už minimálna a nedáva zmysel ďalej prevádzkovať obchody bez tovaru, od víkendu postupne pristupujeme k definitívnemu zatvoreniu predajní siete Potraviny Kačka,“ priblížil koncom septembra Chlebuš.

9. september – Slovenskí výrobcovia potravín sa obávajú, že môžu prísť o svoje finančné prostriedky. Viacerí z nich nemajú vyplatené faktúry za mesiac júl a august. Vzniká opodstatnená obava, že svoje peniaze už ani nikdy neuvidia.

Konkurz bol vyvolaný zmrazením účtov spoločnosti bankou. „Keďže sa tým spoločnosť stala platobne neschopná a podľa zákona splnila podmienky na vyhlásenie konkurzu, predstavenstvo bolo povinné podať návrh na konkurz. Stalo sa tak v piatok 30. augusta,“ priblížil generálny riaditeľ Kačky.

23. august - Predstavenstvo spoločnosti CBA Slovakia podalo návrh na konkurz. Potraviny Kačka boli už roky v stratových číslach.