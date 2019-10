Matka sa sťažuje na Dom sociálnych služieb v Košiciach: S jej synom tam majú zversky zaobchádzať

Mama 16-ročného Leva Simona po vyše roku prelomila mlčanie. Hoci jej syn s ťažkým zdravotným postihnutím nerozpráva, problémy v Domove sociálnych služieb Červený kríž v Košiciach eviduje od vlaňajšieho septembra. „Najprv sa to začalo tým, že syn bol často chorý, čo on roky predtým nebol. Nevedela som, kde môže byť problém, potom som zistila, keďže okná, ktoré majú na záchode pre klientov, smerujú na ulicu, že boli aj v zimných mesiacoch dokorán pootvárané, a syna priviazali o WC a vyzliekli,“ hovorí Danielle.

Tá o tom, že mu viažu šál okolo pása o WC, vedela, lebo ho priniesla ona. Netušila však, prečo bol zakaždým zmrznutý na kosť. „Môj syn síce nerozpráva, ale keď sa necíti dobre, tak kričí a nebol problém rýchlo zistiť, že ho nechávajú pri tomto otvorenom okne niekedy aj 45 minút aj pri -5 stupňoch vyzlečeného dole,“ pokračuje matka.

Matka dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím zvažuje podanie trestného oznámenia.

Ženine slová sme pretlmočili riaditeľke územného spolku SČK Košice-mesto. Tá pripomína prianie matky - jej požiadavku majú zdokumentovanú v dennom zázname - aby chlapca postupne odplienkovali a z hľadiska bezpečnosti ho priväzovali o WC, ako to robieva doma. „Jej požiadavka nebola zariadením akceptovaná v plnom rozsahu, keďže išlo o adaptačný proces zvládania hygienických návykov - čiastočné odplienkovanie, bol zľahka z bezpečnostných dôvodov pod ramenami upevnený širokým mäkkým pásom určeným na stabilizáciu polohy pre nestabilných prijímateľov z dôvodu bezpečnosti. Okno bolo určite zatvorené, otvára sa iba v prípade vetrania, aj to iba krátko, v neprítomnosti prijímateľa SS. Radiátor je v toalete celú zimu pustený,“ argumentovala riaditeľka.



Chlapcovi sa na pôde DSS SČK v priebehu štyroch mesiacov stali dva úrazy. Prvý v máji tohto roka. „Nemohla som vedieť, že oni v čase pracovnej doby už umývajú podlahy, a ešte mali klientov v miestnosti. Syn sa šmykol na podlahe a skončili sme na traumatológii. Natrhol si väzy na jabĺčku na kolene,“ tvrdí žena. V riaditeľkinej reakcii na uvedené stojí, že chlapcova matka ho po odovzdaní obliekla v šatni, no Lev Simon jej odbehol a spadol na vlhkej podlahe, kde bolo výstražné upozornenie na vlhkosť podlahy a nebezpečenstvo úrazu. „Išlo o bočnú chodbu pred kúpeľňou, nie v spoločenskej miestnosti, ani v šatni. Chodbička bola znečistená iným prijímateľom po hygiene. Pád sa stal o 16:00 v čase, keď sa zariadenie už zatvára, matka prišla po dieťa o 15.50,“ dodala riaditeľka.

Ďalší úraz sa chlapcovi prihodil koncom septembra cca o jednej poobede. Žena ho dáva za vinu personálu, lebo jej synovi zviazali ruky s nohami, a tak im spadol na hlavu. A výsledok? Rozťatá brada. „Pracovníčky mi to potvrdili po príchode do DSS, že mal ruky zviazané s nohami,“ spomína Danielle. Tá s odvolaním sa na lekársku správu uviedla, že jej syn utŕžil ranu s veľkosťou štyri centimetre.

Snímka dokumentuje ranu na brade, ktorú Lev Simon utrpel po páde na zem.

V tom jej riaditeľka znova oponuje. „Oznámila jej to telefonicky sociálna pracovníčka. Následne matka volala vedúcej pre sociálne a zdravotnícke služby a tá jej povedala, že o úraze vie, bola sa pozrieť v zariadení na chlapca - rana nekrvácala, brada bola rozťatá cca 3 cm. Bola mu poskytnutá prvá pomoc. Na otázku matky, ako sa to stalo, odpovedala, že mal ruky previazané na žiadosť matky a pri chôdzi zakopol a spadol. Previazanie bolo žiadané dlhodobo matkou z dôvodu hryzenia rúk (sebapoškodzovanie) a neúmerné slintanie. Plienky bavlnené, na to určené, nosila do zariadenia matka. Nejde v tomto prípade o telesné obmedzenie,“ zhrnula riaditeľka.



Danielle, ktorá je sama na dve deti, sa s podnetom na prešetrenie situácie ohľadom zlého zaobchádzania v DSS obrátila na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. „Roky som stavala na nohy a učila chodiť svojho syna a nedovolím nikomu s ním zaobchádzať horšie ako so zvieraťom. Preto som sa rozhodla už tento prípad nenechať takto, lebo to nie je jediný, ktorý sa v DSS SČK stal, lenže rodičia sa boja, že im DSS SČK vylúči staršie deti zo zariadenia, a preto mlčia,“ vyhlásila žena.

„Poskytovateľ sociálnej služby neuvažuje, ani nikde neuvádza, že chce nejakých prijímateľov „vylúčiť“, postup nie je v súlade so zákonom. Zákon jasne stanovuje dôvody ukončenia zmluvy s prijímateľom. Pre starších prijímateľov realizujeme špecifické, iné blízke činnosti a v poslednej dobe sme ich počet značne rozšírili,“ ohradila sa riaditeľka.

Pre Danielle sa situácia stala tak neúnosnou, že zvažuje podanie trestného oznámenia na DSS SČK. Mrzí ju, že v dome sociálnych služieb chýba kamerový systém, ktorý by potvrdil dôveryhodnosť jej slov, že s Levom Simonom tam nezachádzali tak, ako to tvrdí riaditeľka.