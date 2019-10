Mrazivá PREDPOVEĎ s čerešničkou na záver: Slovensko potrápi poriadny chlad, no potom... dobrá správa!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na začiatku októbra sa už nedá očakávať, že teploty budú také vysoké, aby sme sa mohli vonku kúpať či chodiť iba v tričkách a šortkách, no mnohí by privítali, keby sa späť vrátilo aspoň príjemné jesenné počasie. Začiatkom budúceho týždňa si síce ešte užijeme dosť chladu, dažďa, vetra a teploty v noci na utorok klesnú poriadne hlboko, ale podľa predpovede Slovenského hydrometeorologockého ústavu to od soboty vyzerá oveľa optimistickejšie.