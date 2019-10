Slovensko, pozor! Čakajú nás chladné dni: Miestami sa vyskytne aj mráz

Veľmi teplé obdobie, v ktorom teplota vzduchu v uplynulých dňoch na juhu dosahovala až hodnoty letného dňa (aspoň 25 stupňov Celzia), ukončil prechod studeného frontu, za ktorým začal od severozápadu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. "Po prechode studeného frontu sa bude v noci na piatok (4. 10.) cez našu oblasť presúvať tlaková výš. Výraznejšie sa tak ochladí, nočné minimá teploty vzduchu sa lokálne priblížia k nule, pričom v dolinách a kotlinách bude ojedinele aj slabo mrznúť," avizujú meteorológovia.

Najlepšie počasie nájdete na predpovede.sk

Studený vzduch, ktorý je momentálne v severnej Európe, na Slovensko začne prenikať od severu v sobotu (5. 10.) večer a vydrží u nás ešte aj začiatkom budúceho týždňa. "Podľa aktuálnych predpovedných materiálov teda bude najchladnejšie od nedele (6. 10.) do utorka (8. 10.) s maximálnou teplotou od piatich do siedmich stupňov Celzia na severe do 11 až 14 stupňov Celzia na juhu," informuje SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Postupne klesne aj nočná teplota a mráz sa môže vyskytnúť aj v nížinách, pričom v dolinách a kotlinách bude aj silnejší mráz. Lokálne aj pod mínus päť stupňov Celzia. V sobotu očakávajú meteorológovia na Slovensku aj veľa oblačnosti a zrážok.