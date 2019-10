PRÁVE TERAZ V hlavnom meste vás čakajú zápchy: Zdržíte sa na viacerých miestach

BRATISLAVA - Vodiči musia vo štvrtok ráno rátať so zdržaním na viacerých úsekoch v hlavnom meste, ako aj pri vstupe do Bratislavy. Podľa Stella centra tiež odstraňujú nehodu na Vajnorskej ulici za výjazdom z Tomášikovej v smere do centra.

Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy sa vodiči podľa Zelenej vlny RTVS zdržia pol hodinu. Do 20 minút si vodiči počkajú v kolóne na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta. Rovnaké zdržanie ich čaká pred Prístavným mostom v smere od Zlatých Pieskov, 15-minútové zdržanie hlási Stella centrum na Hradskej v smere do Vrakune a desať minút na Račianskej v smere do mesta.