Ranné kolóny v Bratislave: Obrňte sa trpezlivosťou, TU sa zdržíte až trištvrte hodinu

BRATISLAVA - Vodiči v Bratislave a jej okolí by mali počítať so zdržaním. V Chorvátskom Grobe - Čiernej Vode na Pezinskej v smere do Bratislavy je zdržanie 45 minút. Pre nehodu je tam blokovaný jeden pruh.

Na D2 v Bratislave za križovatkou smerom do centra sa stala dopravná nehoda. "Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa najmenej 15 minút," informuje o tom Zelená vlna na sociálnej sieti. Stella centrum upozorňuje na zdržania v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra sa vodiči zdržia 15 minút. Taktiež na Račianskej ulici v smere do mesta sa zdržia 10 minút. Na D1 pred vjazdom do hlavného mesta, pred Prístavným mostom v smere od Senca je zdržanie 10 minút. Na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta je 20-minútové zdržanie.

Zelená vlna upozorňuje aj na kolóny v Bratislave na hlavných ťahoch v smere do centra. Zdržanie je 10 až 15 minút. Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, vodiči si počkajú 15 minút.

V Bratislave na Račianskej za križovatkou z Galvaniho smerom do centra pribudla nehoda. Podľa Zelenej vlny je blokovaný jeden pruh na Račianskej aj Vajnorskej v smere do centra. Vodiči tam stratia približne 15 minút.