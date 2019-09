VIDEO Hororové chvíle na japonskom letisku: Uväznené deti zo speváckeho zboru zachraňoval Pellegrini

Všetko sa to skomplikovalo, keď približne 17-tisíc pasažierov uviazlo v noci na utorok miestneho času na japonskom medzinárodnom letisku Narita v dôsledku silného tajfúnu, ktorý sa v pondelok prehnal cez metropolitnú oblasť Tokia. Medzi nimi boli aj študenti gymnázia zo spomínaného speváckeho zboru. Aby neboli rodičia v napätí, člen organizačného tímu Peter Cák neustále na sociálnej sieti a portáli YouTube zverejňoval aktuálnu situáciu na letisku.

Už včera sa našťastie začala situácia upokojovať a uviaznutí ľudia sú z najhoršieho vonku. Letecká spoločnosť im poskytla zdarma letenky domov. Nepocestujú však jedným, ale dvoma dopravnými lietadlami. Lety by sa mali uskutočniť práve dnes, čo potvrdil samotný Cák na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Peter Cák

Nebezpečný tajfún Faxai

Letisko Narita, ležiace v meste Čiba východne od Tokia, priamo zasiahol silný tajfún Faxai, ktorý sprevádzal vietor s nárazmi do 207 kilometrov za hodinu. Jeden z najsilnejších tajfúnov, aký zasiahol Tokio za uplynulé roky, prešiel v pondelok nadránom nad pevninu v Čibe po tom, ako sa prehnal Tokijským zálivom. Japonsko zasiahne každoročne štyri až päť tajfúnov, len zriedkavo však v oblasti blízko Tokia. V dôsledku toho zostalo ochromené aj spomínané letisko.

Incredible radar shots of incredible Typhoon Faxai's eye about to move directly over downtown Tokyo: https://t.co/9VluDYcuau Forecast: https://t.co/Nj4pS207hX pic.twitter.com/GNIr0MF07k — Jesse Ferrell (@WeatherMatrix) September 8, 2019

V zálohe vládny špeciál, výdavky zaplatí Pellegrini

O uviaznutých gymnazistov mali starosť aj štátne zložky a zalarmoval sa aj Úrad vlády. "Predseda vlády SR Peter Pellegrini je o situácii speváckeho zboru z Trnavy, ktorý kvôli tajfúnu Faxai uviazol na letisku v japonskom Tokiu, podrobne informovaný," píše sa v úvode tlačovej správy z Úradu vlády. Predseda vlády sa dokonca rozhodol zaplatiť výdavky zo svojho vrecka.

Výdavky pôjdu z Pellegriniho rezervy Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Náklady na ubytovanie sa vyšplhali na 18-tisíc eur, predseda vlády SR Peter Pellegrini preto rozhodol, že suma bude uhradená z jeho rezervy. Peter Pellegrini tiež udelil súhlas s vyslaním leteckého vládneho špeciálu, ktorý by členov speváckeho zboru Cantica Nova dopravil naspäť domov," píše sa ďalej v správe.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

V hre bol dokonca aj vládny špeciál, no táto možnosť sa ukázala ako zdĺhavá. "Kvôli rôznym diplomatickým povoleniam by špeciál mohol do Tokia odletieť až 13. septembra, navyše po takomto dlhom lete by posádka musela ďalších 24 hodín oddychovať. Cesta špeciálom sa teda ukázala ako dlhá a komplikovaná. Do celej akcie sa preto zapojil aj zastupiteľský úrad SR vo Viedni a so spoločnosťou Austrian Airlines vyrokoval pro bono poskytnutie náhradnej prepravy celého spevokolu z Japonska už zajtra (pozn. dnes), 12. septembra," uzatvára Úrad vlády.

Príchod tajfúna viedol k zrušeniu vyše 100 letov a ochromil aj cestné a železničné spojenie s letiskom. Mnohí cestujúci tak nemali žiadne prípoje do japonskej metropoly, vzdialenej 70 kilometrov západne od letiska. Hovorca letiska spresnil, že v jeho priestoroch muselo stráviť noc celkovo 16.900 ľudí, ktorým letiskový personál rozdával jedlo, vodu a deky.