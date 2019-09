Gymnazisti z Trnavy uviazli pre tajfún na letisku v Tokiu: VIDEO neuveriteľného gesta v ťažkých chvíľach

Tí prostredníctvom sociálnej siete v utorok krátko po pol štvrtej ohlásili, že z najhoršieho sú vonku a letecká spoločnosť im poskytla zdarma letenky domov. Nepocestujú však jedným, ale dvoma lietadlami. Lety by sa mali uskutočniť 12. septembra. "Na túto noc pre nás veľvyslanectvo vybavilo hotel v Tokiu, aktuálne sa balíme a chystáme na presun do hotela," oznámili aj ďalšie pozitívne správy.

Všetci sú sýti, napísal Peter Cák na sociálnu sieť, aby informoval vystrašených rodičov. Zdroj: Facebook/Peter Cák - Cantica Nova na letisku

Podľa snímok a informácií, ktoré člen organizačného tímu Peter Cák zverejňuje po celú dobu na Facebooku, majú deti pravdepodobne všetko, čo v krízovej situácii potrebujú. Strach rodičov to zmenšuje len trochu, no panika, že ich ratolesti sa nedostanú domov, už podľa reakcií v komentároch postupne opadá.

Z detí, ktoré pôsobia v speváckom zbore a do ďalekého Japonska odleteli koncertovať, sa navyše aj v nešťastnej situácii stali hviezdy. Vyčarili totiž úsmevy na tvárach tých, pre ktorých sa letisko, rovnako ako pre nich, stalo nedobrovoľným väzením. Rozhodli sa im v ťažkej chvíli zaspievať.

To ohúrilo aj zahraničné médiá, ktoré upozornili na skupinku mladých Slovákov. Ako napísali, tradičnými piesňami ľuďom rozjasnili náladu. Ostáva už len dúfať, že nič iné zboru neskomplikuje návrat domov.

Príchod tajfúnu viedol k zrušeniu vyše 100 letov a ochromil aj cestné a železničné spojenie s letiskom. Mnohí cestujúci tak nemali žiadne prípoje do japonskej metropoly, vzdialenej 70 kilometrov západne od letiska.

Hovorca letiska spresnil, že v jeho priestoroch muselo stráviť dnešnú noc celkovo 16.900 ľudí, ktorým letiskový personál rozdával jedlo, vodu a deky. "Autobusy a vlaky už obnovili prevádzku a pasažieri sa začínajú vracať domov alebo smerujú do svojich cieľových zastávok," uviedol hovorca letiska.

Incredible radar shots of incredible Typhoon Faxai's eye about to move directly over downtown Tokyo: https://t.co/9VluDYcuau Forecast: https://t.co/Nj4pS207hX pic.twitter.com/GNIr0MF07k