Odvolávanie Pellegriniho v parlamente: Matovič začal monológ, podľa neho je najzbytočnejší premiér

Prechádzajúce dva pokusy boli neúspešné. Schôdzu sa nepodarilo ani na dvakrát otvoriť v prvom plánovanom termíne (6. septembra), ani v druhom (9. septembra). Plénum nebolo uznášaniaschopné.

Opozičným poslancom sa nepáči, ako sa predseda vlády postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej za údajnú komunikáciu s Marianom K. Predseda parlamentu Andrej Danko zaradil túto mimoriadnu schôdzu ako posledný bod riadnej, 49. schôdze. Opozícia vyzbierala podpisy pod ďalšiu schôdzu s tým istým cieľom, tá sa práve začala.

Podľa Matoviča ide o najzbytočnejšieho premiéra

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič označil predsedu vlády Petra Pellegriniho za najzbytočnejšieho premiéra, ktorý za rok a pol nespravil nič. Povedal to na dnešnej mimoriadnej 50. schôdzi parlamentu, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru premiérovi. Opozičným poslancom sa nepáči, ako sa predseda vlády postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej za údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom.

„Vaša argumentácia bola postavená na tom, že musíme počkať na výsledky orgánov činných v trestnom konaní. Chceli ste od Slovenska, aby sklonilo hlavu, aby sme čakali, kým súdy rozhodnú, že Monika Jankovská sa spreneverila svojej funkcii. My sme naopak chceli, aby ste chránili morálnu zodpovednosť a vieru ľudí v spravodlivosť. Vy ste sa namiesto toho v tejto kľúčovej situácii rozhodli, že budete slúžiť mafii, ktorej slúžite už 19 rokov, a tou mafiou je Smer-SD,“ povedal na úvod svojho vystúpenia v pléne Matovič.

Predseda hnutia zdôraznil, že vzhľadom na to, že túto mimoriadnu schôdzu sa podarilo otvoriť na piaty pokus, bude rozprávať bez použitia papiera, aby tým symbolicky poukázal na holé ruky, ktoré majú občania v dôsledku dlhoročného vládnutia Smeru-SD. „Pán Pellegrini, vás si ľudia zvolili opakovane a väčšina vás volila, pretože verila, že budete v najlepšom vedomí a svedomí chrániť ich záujem. Vy ste túto ich dôveru sklamali,“ priblížil Matovič.

Pellegrini má podporu koalície

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má podporu koalície. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po rokovaní Koaličnej rady a otvorení mimoriadnej schôdze na odvolanie predsedu vlády z funkcie.

"Na Koaličnej rade sme sa dohodli, že schôdzu otvoríme," povedal Danko s tým, že sa pokúsi kontaktovať navrhovateľov, ktorí schôdzu iniciovali, aby nedošlo k duplicite, keďže hlasovanie o dôvere premiérovi je zatiaľ aj posledným bodom programu riadnej septembrovej schôdze. Ústavnoprávny výbor podľa neho nedal jasné stanovisko, čo robiť v situácii, ktorá vznikla.

Vysvetlil tiež, že o návrhu na odvolanie budú v piatok poslanci hovoriť až do úplného prerokovania bodu. Skonštatoval, že nevie, kedy sa schôdza skončí, podstatné je podľa jeho slov to, kedy je hlasovanie. To by malo byť v utorok (17. 9.) o 9.00 h. Danko deklaroval, že si v piatok svoje povinnosti bude plniť a bude predsedať schôdzi podľa rozvrhu.