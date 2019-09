RADAR Slovensko zasiahnu intenzívne zrážky: Už o pár hodín to vypukne

Počasie sa začne meniť už v piatok večer. „Vo večerných hodinách a v noci na sobotu sa na západe rozprší. Do sobotňajšieho rána tam môže napršať do 15 mm zrážok,“ upozorňujú meteorológovia.

Jeho meteorológovia očakávajú výrazné zrážky najmä v prvý víkendový deň. „V dopoludňajších hodinách dorazí od juhozápadu intenzívny dážď,“ uvádza server.

Na západne Slovensko mieria zrážky. Zdroj: SHMÚ

Intenzívny dážď by sa podľa odborníkov mal vyskytovať počas celej soboty hlavne v západnej polovici Slovenska. Počas dňa by sa malo rozpršať aj na strednom Slovensku. „Pršať bude až do večera, pričom zrážkové pásmo sa bude presúvať ďalej na východ. Do soboty večera naprší od 10 do 20 mm zrážok, v hornatých oblastiach až do 30 mm,“ spresnil portál.

Zdroj: SHMÚ

Poriadne upršaná by mala byť aj nedeľa. „Zrážky budú aj výdatné, pršať by malo najmä na strednom Slovensku a v západnej polovici východného Slovenska. Napršať by tam malo ďalších 30 až 40 mm, v hornatých oblastiach to môže byť aj viac,“ predpovedajú meteorológovia s tým, že v pondelok očakávajú modely ďalšiu vlnu zrážok, ktorá by mala zasiahnuť opäť celé územie.

Sobota: Západné Slovensko

V noci bude oblačno až zamračené, miestami sa objavia prehánky alebo dážď, výnimočne i búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 16 až 12 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Cez deň bude taktiež oblačno až zamračené, od juhozápadu sa postupne na viacerých miestach vyskytne dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Sobota: Stredné Slovensko

Noc bude oblačná až zamračená, prechodne sa môže tvoriť zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytne dážď, no vylúčené nie sú ani prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, len bude ojedinele chladnejšie. Zavládne bezvetrie alebo bude pofukovať iba slabý vietor.

Deň bude oblačný až zamračený, spočiatku ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Popoludní od juhozápadu na viacerých miestach môže pršať, ojedinele hrozia aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Sobota: Východné Slovensko

V noci bude polojasno až oblačno. Najnižšia nočná teplota poklesne na 16 až 12, na Spiši okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, v Above a Dolnom Zemplíne spočiatku severný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Počas dňa bude oblačno až zamračené, zmenšená oblačnosť sa vyskytne len ojedinele. K večeru miestami hrozia dážď alebo prehánky, ojedinele i búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23, v Above a na Zemplíne do 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.

Nedeľa

Nad našou oblasťou sa bude aj naďalej vlniť studený front a zároveň sa bude nad severným Talianskom prehlbovať tlaková níž.

Oblačno až zamračené bude aj v nedeľu, hoci sa počas dňa môže ojedinele vyskytnúť aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach hrozia prehánky, dážď, ojedinele i búrky. Lokálne aj výdatnejšie zrážky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 16 až 11 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22, na juhovýchode sa oteplí do 24 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, vo východnej polovici územia južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), v nárazoch miestami okolo 13 m/s (45 km/h). K večeru bude vietor slabnúť.