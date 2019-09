FOTOGALÉRIA Parlament aj Bratislavský hrad otvorili svoje brány, návštevníkov prišlo asi 10-tisíc

Ľudia sa poslancov na DOD pýtali najmä na témy zasahujúce do bežného života

„To najdôležitejšie je diskusia s ľuďmi. Na rozdiel od klasických politických diskusií, tieto diskusie s občanmi sú o vecných problémoch, o tom, čo ich naozaj trápi,“ skonštatoval poslanec za Smer-SD Erik Tomáš. Priblížil, že otázky občanov, sa týkali predovšetkým ich bežného života a tém, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

Erik Tomáš Zdroj: FB/Erik Tomáš

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že aj ľudia majú takto možnosť stretnúť politikov. Obe strany si podľa jeho slov môžu vypočuť, čo si o niektorých veciach myslia. „Ten reálny kontakt je veľmi dôležitý,“ povedal. Účasť na DOD vníma pozitívne, potešil ho aj počet návštevníkov v klube SNS.

Erik Tomáš Zdroj: FB/Erik Tomáš

DOD v parlamente považuje predseda Mosta-Híd Béla Bugár za "trochu zbytočný". „Myslím si, že NR SR musí byť otvorená vždy pre občanov,“ zdôraznil. Poukázal na to, že mnoho ľudí čaká pred parlamentom v rade a nemusia sa stihnúť dostať dnu. Lepšie by podľa jeho slov bolo robiť to tak, ako sa to robí počas schôdzí, teda formou pravidelných organizovaných skupín.

Pre návštevníkov však aj v klube Mosta-Híd pripravili program. Bugár zdôraznil, že v prvom rade ponúkajú informácie, týkajú sa podľa jeho slov aj návrhov zákonov z dielne Mosta-Híd. Prekvapila ho napríklad podpora zo strany návštevníkov, a to aj vzhľadom na výsledky predvolebných prieskumov.

Béla Bugár Zdroj: FB/Bugár Béla

DOD v parlamente a diskusiu s návštevníkmi uvítali aj opozičné poslanecké kluby. „Ľudia môžu pocítiť blízkosť práce poslanca, môžu sa pýtať niekedy aj ťažké otázky a tak to má byť. Poslanec musí vedieť odpovedať svojim voličom,“ povedal v súvislosti s DOD predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger, otázky ho podľa jeho slov neprekvapili.

Eduard Heger Zdroj: FB/Eduard Heger

„Ľudia majú možnosť spoznať sa s poslancami v nepracovný deň a popýtať sa ich na všetko možné,“ skonštatoval poslanec za SaS Jozef Rajtár s tým, že aj názory občanov sú podnetné a vždy sa z ich pohľadu na vec dá niečo naučiť. Podľa jeho slov ho prekvapil záujem ľudí o parlament a poslancov.

Eduard Heger Zdroj: FB/Eduard Heger

Pozornosť pútalo slávnostné vztýčenie vlajky Slovenskej republiky na stožiar pred budovou NR SR. Predseda parlamentu Andrej Danko pri tejto príležitosti vyzval občanov Slovenskej republiky, aby sa podieľali na budovaní a ochrane krajiny. Vlajku pred vztýčením vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Vztýčená vlajka Slovenskej Republiky. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Nech Boh chráni toho, kto na tento stožiar zavesí inú ako slovenskú vlajku, zdôraznil Danko po vztýčení vlajky SR

Kancelária NR SR pripravila pre návštevníkov pestrý program, napríklad ukážky techniky Úradu na ochranu ústavných činiteľov, polície či záchranných zložiek. Deti sa hravou formou dozvedeli o fungovaní parlamentu. Bratislavský hrad návštevníkom ponúkol prehliadku Policajného zboru SR i záchranných zložiek.

Vozidlá Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Pre verejnosť dnes boli sprístupnené aj ochranné objekty vzácnych keltsko-rímskych stavieb. Tradične boli otvorené aj slávnostné reprezentačné priestory s trónom Márie Terézie, na ktorom sa mohli záujemcovia odfotiť.

Trón cisárovnej Márie Terézie. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sprístupnená expozícia Keltská cesta s nálezmi pozostatkov keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sprístupnená expozícia Keltská cesta s nálezmi pozostatkov keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sprístupnená expozícia Keltská cesta s nálezmi pozostatkov keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sprístupnená expozícia Keltská cesta s nálezmi pozostatkov keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Kaplnka v Hudobnej sieni na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Stráž Ústavy SR v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková, Topky/Ján Zemiar

Prvý edukatívny komiks o slovenskom parlamentarizme Dr. Knappík a jeho návšteva počas svojho krstu. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zdroj: FB/Národná rada Slovenskej republiky

Technika záchranných, vojenských a bezpečnostných zložiek. Zdroj: FB/Národná rada Slovenskej republiky

Zdroj: FB/Národná rada Slovenskej republiky

Zdroj: FB/Národná rada Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej Republiky. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Andrej Danko s jednou z návštevníčok. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Návštevníci počas DOD v NR SR. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Historické postavy J.M. Hurbana, Ľ. Štúra, Adely Ostrolúckej, Anky Jurkovičovej a M.R. Štefánika. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková