Boj proti africkému moru ošípaných sa rozbieha naplno: V obci Karná chytili už 18 diviakov

V dôsledku pozitívnych prípadov AMO vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodnutie, v ktorom nariaďuje opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Tieto opatrenia sa týkajú okresov Sobrance, Michalovce, Snina, Humenné, Trebišov, Košice - okolie a Vranov nad Topľou.

"Tieto opatrenia realizujeme na základe veterinárneho rozhodnutia, ktoré nás zaviazalo k tomu, aby sme tieto intenzívne chovy utlmili v čo najkratšom čase a zabránili tak šíreniu tejto choroby," uviedol Klouček. Ako dodal, v prvom kole využívajú na likvidáciu diviakov vlastných zamestnancov, ale plánujú zaviesť taktiež poplatkové lovy a utlmiť populáciu vo zvernici čo najskôr. "Rovnaké opatrenia, aké platia pre túto zvernicu, platia taktiež pre všetky poľovné revíry, ktoré sa nachádzajú v nárazníkovej zóne alebo ohnisku nákazy, až do zmeny rozhodnutia veterinárnej správy,“ dodal.

„Ulovených diviakov uskladňujeme v chladiacom zariadení a odoberáme vzorky do 24 hodín, pričom výsledky sú známe do troch až piatich dní. Pokiaľ budú testy negatívne, mäso z diviakov bude možné spracovať,“ uviedol Sejna. Ako ďalej dodal, do ich chladiaceho zariadenia môžu uložiť až tridsať kusov diviačej zveri.

Ako v stredu informoval generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec, známych je trinásť prípadov afrického moru ošípaných v domácich chovoch a päť nájdených diviakov s týmto ochorením, pričom troch diviakov ulovili a dvoch našli uhynutých.

V súvislosti s rastúcim počtom prípadov afrického moru ošípaných poskytne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poľovníkom v nárazníkových zónach spolu takmer šesťsto chladiacich zariadení na uskladnenie diviakov po dobu vyšetrenia vzoriek. Zvernica Karná patrí pod správu štátneho podniku Lesy SR a je s takmer 400 hektármi najväčšou zvernicou na východnom Slovensku.