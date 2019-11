Za drahšie rezne a klobásky ďakujeme Číňanom! FOTO Desať najhorších následkov afrického moru ošípaných

BRATISLAVA – Za to, že si priplatíme za rezeň aj klobásku do vianočnej kapustnice, sa môžeme poďakovať Číňanom. Dôvod je jednoduchý. Svet, v ktorom žijeme, je už natoľko globalizovaný, že udalosti v takmer osemtisíc kilometrov vzdialenej krajine majú okamžitý dopad na naše peňaženky.

Bravčové mäso je najkonzumovanejšie v Číne

V Číne vlani v auguste vypukla epidémia afrického moru ošípaných. Práve tam je sústredená polovica celosvetovej populácie ošípaných.

Priemerný Číňan spotreboval v roku 2018 až 53 kg mäsa, pričom bravčové mäso predstavovalo z toho takmer 64 %. Spotreba mäsa v rozvíjajúcej sa čínskej ekonomike pritom stúpa z roka na rok nezadržateľným tempom. Kým v roku 2011 to bolo ešte len 43,8 kg, v roku 2020 sa spotreba na hlavu odhaduje na úrovni 55,7 kg, čo predstavuje nárast o viac ako 27 % iba za posledných 9 rokov. Spresnil to Boris Halaj, ktorý prevádzkuje internetový obchod Mäso domov.

V samotnej Číne sa pultové ceny bravčového mäsa a mäsových výrobkov po epidémii zvýšili o desiatky percent. Tento rast stále pokračuje. Odhaduje sa, že od vypuknutia morovej epidémie v Číne africký mor ošípaných zoseká do konca roka tamojšiu populáciu ošípaných na polovicu. To v číslach predstavuje stratu 300 až 350 miliónov ošípaných (alebo štvrtinu svetovej populácie ošípaných). Problémom je aj likvidácia týchto zvierat. Malí farmári vo vzdialených provinciách uhynuté zvieratá zakopávajú do zeme, čím iba vytvárajú ďalší problém.

Africký mor ošípaných (AMO)

Ide o endemické, vysoko nákazlivé ochorenie pochádzajúce z južnej Afriky. Táto choroba sa po prvýkrát rozšírila medzi ošípanými prostredníctvom kliešťami kontaminovaného krmiva privezeného do Európy v 60. rokoch. Odvtedy sa sporadicky objavujú ohniská choroby v rôznych častiach sveta, všade tam, kde dochádza k styku divo žijúcich prasiat s populáciou farmy. Hoci je choroba pre ošípané smrteľná, pre človeka nepredstavuje žiadne známe nebezpečenstvo. Vírus je mimoriadne odolný, prežije varenie aj niekoľkoročné zmrazenie.

Znalci ázijského regiónu tvrdia, že problém vznikol v dôsledku veľkého počtu malých chovov ošípaných so zlou biologickou bezpečnosťou. Štúdia 68 ohnísk nákazy v Číne dospela k záveru, že viac ako jedna tretina bola spôsobená kŕmením ošípaných potravinovým odpadom. Takéto kŕmenie je vysoko rizikové, ale bežné najmä na menších farmách. Ďalším faktorom je nízka genetická diverzita tamojšej populácie ošípaných.

Ako z toho von?

Vláda najľudnatejšej krajiny sveta sa rozhodne celej situácii iba neprizerá so založenými rukami a uvoľnila veľké zásoby mrazeného bravčového mäsa. Napriek tomu dovoz mäsa vzrástol o 60 %, čo ihneď atakovalo globálne trhy. Bol znovu povolený dovoz bravčoviny z najrôznejších krajín sveta, naposledy čínski úradníci vyštartovali na bleskovú certifikáciu fariem pre dovoz do Brazílie a Kanady. Problémom však je, že je to stále málo. Celosvetový export bravčoviny je 8 mil. ton, zatiaľ čo samotná Čína by aktuálne potrebovala 24 mil. ton.

Zbaviť sa morovej nákazy a nanovo vybudovať zdravú populáciu prasiat v krajine bude podľa niektorých analytikov trvať tri až päť rokov. Analytici však dodávajú, že je vysoko pravdepodobné, že Čína vytvorí do 5 rokov najväčší a najúčinnejší dodávateľský reťazec ošípaných na svete, ktorý bude následne valcovať zvyšok mäsospracujúceho sveta.

Desať viac či menej neočakávaných následkov AMO

Znížením produkcie bravčoviny sa zníži aj dopyt po sójových bôboch, ktoré tvoria hlavnú zložku kŕmnych zmesí pre ošípané Obrovské marže, ktoré teraz dosahujú chovatelia prasiat v Číne, sú dobrou motiváciou, aby sa ošípané vykrmovali do vyšších porážkových hmotností, prekrmovaním sa však produkujú ošípané s vyšším podielom tuku, na trh teda prúdi menej zdravé, mastnejšie mäso Čínske farmy enormne zvýšili používanie antibiotík u zdravých zvierat, lebo sa snažia predchádzať vzniku nákazy, v tomto smere zatiaľ chýbajú regulácie, vzniká vážna obava o globálnu antibiotickú rezistenciu Cenový tlak bravčoviny sa prelial aj do príbuzných komodít, a preto sa prepisovali cenovky aj pri ďalších zdrojoch živočíšnych bielkovín, akými sú hovädzie, kurčatá, kačice alebo vajcia Vďaka masívnemu rozšíreniu AMO sa popálilo mnoho investorov s nemalým spoločenským vplyvom, a tí teraz požadujú lepšie riadenie rizík chovu a jeho trvalú udržateľnosť Nepriamych následkov nedostatku ošípaných je aj možný výpadok niektorých liečiv naviazaných na spracovanie bravčoviny, ako je napríklad heparín, ktorý sa používa na riedenie krvi v humánnej medicíne Táto situácia tiež nanovo otvorila debaty na tému „rastlinného mäsa“ a potreby rozmanitosti zdrojov bielkovín V Číne sa objavili v predaji vakcíny proti AMO, tie však podľa vedcov neexistujú a nebudú existovať minimálne najbližších päť rokov Podľa ekonómov je dopad AMO v Číne taký veľký, že sa mu podarilo naštartovať infláciu juanu, aktuálne vo výške 3,8 % Oveľa vážnejší problém ako Čína majú krajiny so slabšími ekonomikami, ako sú Vietnam, Kambodža, Mongolsko a Laos, kde sú nedostatkom živočíšnych bielkovín reálne ohrozené milióny ľudských životov

