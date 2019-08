Stavba obchvatu Bratislavy napreduje: Vetvy križovatky v Prievoze sú odovzdané

Rýchlejšie naďalej pokračuje výstavba úsekov R7 na trase Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 32 km. Práce pozdĺž celej trasy R7 podľa zhotoviteľa napredujú vysokým tempom. Stabilizácie zemín, výstavba násypov zemného telesa, odvodňovacie práce či prekládky obslužných komunikácií postupujú na celej stavbe.

Počas uplynulého víkendu pre motoristov sprejazdnili dve vetvy prievozskej križovatky v hlavnom meste. Na ostatných úsekoch od Ketelca po Dunajskú Lužnú a odtiaľ po Holice sú práce na násypoch zemného telesa, odvodnení a vrstvách cementom spevneného kameniva (CBGM) definitívne ukončené.

Väčšina trasy R7 je pokrytá prvou základnou asfaltovou vrstvou a momentálne prebieha pokládka spojovacej asfaltovej vrstvy. Výstavba mostov nad R7, ktoré spájajú jednotlivé obce, napredujú taktiež podľa harmonogramu. Zvyšok prác sa sústreďuje na pokládku aktívnej zóny, CBGM vrstiev tak, aby mohla byť rýchlostná cesta odovzdaná do užívanie v čo najkratšom termíne. Zhotoviteľ predpokladá, že dva úseky R7 medzi Holicami a Ketelcom v dĺžke 26 km by mal odovzdať do užívania v plánovanom termíne na jar 2020, úsek od Prievozu po Ketelec pravdepodobne odovzdá až v ďalšom roku.

"Sme radi, že úseky od Ketelca po Holice napredujú v požadovanom tempe a niektoré z prác sú popredu. Každodenné zápchy budú pre vodičov jazdiacich týmto smerom miestnymi komunikáciami už len zlou spomienkou," povedal generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction Juan José Bregel. Doteraz uskutočnili takmer 50 percent stavebných prác, na ktorých participuje viac ako 1 500 ľudí, čo predstavuje takmer štyri milióny odpracovaných osobohodín.

Výstavba úsekov D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever - Bratislava, Rača v dĺžke 27 km za prácami na úsekoch R7 zaostáva. Dokončená mala byť pôvodne na jeseň v roku 2020, vzhľadom na meškanie to bude pravdepodobne možné najskôr v roku 2021. Na úseku Jarovce - Ivanka, sever sa práce v uplynulom mesiaci opäť sústreďovali na stabilizáciu zemín, násypy zemného telesa, mosty na vetvách križovatiek Jarovce a Rusovce. Popri prácach na hlavnej trase stavbári tiež pracujú na prekládke cesty I/2 neďaleko budúcej rusovskej križovatky.

Na západnom predmostí dunajského súmostia cez Jarovské rameno dokončili všetkých trinásť základov vrátane opôr budúceho mosta. "Z tejto strany sa počas júla zrealizoval tretí výsuv nosnej konštrukcie pomocou výsuvnej skruže. Most ponad kajakársku dráhu a hlavný most cez Dunaj majú zrealizovaných všetkých šesť základov pod piliermi," priblížil zhotoviteľ. Na východnom predmostí Dunaja je ukončených všetkých osemnásť základov pilierov a takmer všetkých podpier mosta (šestnásť z osemnástich).

"Na východnej strane sa výsuvná skruž posunula do ďalšieho - desiateho poľa, čo momentálne činí zrealizovaných približne 700 metrov mostovky. Pomocou betónovacích vozíkov pre konzoly konštrukcie mosta bolo ku koncu júla celkovo zrealizovaných 67 metrov," uviedla spoločnosť D4R7 Construction.