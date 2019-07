Termín dokončenia diaľnice D1 na Liptove v lete 2022 stále platí, tvrdí NDS

Tunel Čebrať

BRATISLAVA - Výstavba úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová v okolí Ružomberka pokračuje podľa harmonogramu a termín ukončenia výstavby v lete 2022 stále platí. V stredu o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS). Spoločnosť to uviedla v reakcii na vyjadrenie mesta Ružomberok, že vybudovanie tohto diaľničného úseku považuje za nereálne nielen v novom termíne do júna, ale ani do konca roka 2022.