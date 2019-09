Žiadna registračná daň aj 365-dňová známka: SaS pripravila balíček s návrhmi zmien pre vodičov

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita pripravila balíček so šiestimi návrhmi zmien pre motoristov. Cez novely viacerých zákonov na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR navrhuje zrušiť registračnú daň z motorových vozidiel, ako aj to, aby ročná diaľničná známka platila naozaj 365 dní.

Liberáli tiež navrhujú zrušiť nálepky o výkone technickej a emisnej kontrole áut a monitorovanie pracovníkov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. Chcú tiež presadiť, aby evidenčné číslo vozidla bolo viazané na majiteľa, a tiež zníženie cestnej dane pre motorové vozidlá nad 3,5 tony.

Poslankyňa a podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na tlačovej besede v stredu povedala, že motoristi zaplatia každoročne na rôznych daniach a poplatkoch takmer dve miliardy eur. "Z bežnej registrácie auta sa stala doslova progresívna daň, ktorá sa úplne neodôvodnene odvíja od výkonu motora a jej výška môže byť bezmála až tritisíc eur. Motoristi rozhodne za svoje dve miliardy nedostávajú adekvátnu protihodnotu," uviedla Kiššová.

Dodala, že vo forme budovania ciest a diaľnic sa im vráti ročne len 380 miliónov eur. Jednoduché, konkrétne opatrenia podľa nej môžu motoristom uľahčiť život, znížiť administratívu a ušetriť aj peniaze. "Balíček opatrení pre motoristov obsahuje šesť jednoduchých návrhov, ktoré by išlo zaviesť veľmi rýchlo, štát by príliš veľa nestáli a uľahčili by motoristom život," poznamenala Kiššová.

Poslanec a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan upozornil, že motoristi platia za registráciu vozidla nielen pri prvom zápise, ale aj pri každom ďalšom prepise z majiteľa na majiteľa. "Nazvali sme to daň z prepisu motorového vozidla. To je neakceptovateľné. Registračný poplatok má odzrkadľovať administratívne náklady na prácu úradníka. Navrhujeme, aby to bolo naďalej poplatkom a nie daňou," povedal Ivan. Návrh, aby ročná diaľničná známka platila naozaj 365 dní, zdôvodnil tým, že ak si ju motorista kúpi v priebehu roka, platí len do konca januára nasledujúceho roka a nevyužije tak za ňu zaplatených 50 eur.

"Technicky to možné je, pretože už dnes pri zakúpení, napríklad desaťdňovej známky príde motoristovi sms o ukončení účinnosti známky. Neobstoja argumenty, že je to technický problém. Prečo by to nešlo realizovať," uviedol poslanec. Podľa neho treba plne využiť potenciál systému elektronických diaľničných známok. SaS si vie predstaviť, aby bolo možné kúpiť známku na ľubovoľný počet dní.

Nálepky o absolvovaní technickej a emisnej kontroly považujú liberáli za zbytočné a preto ich navrhujú zrušiť. Okresné úrady cez objektívnu zodpovednosť môžu uložiť motoristom sankcie, ak nemá načas urobenú kontrolu, rovnako polícia môže kontrolovať vodičov na základe osvedčenia o kontrole. "Považujeme za úplne zbytočné ešte lepiť nálepky na sklá, pričom za tieto nálepky platia motoristi tri eurá za každú. Každému motoristovi by sme mohli ušetriť šesť eur pri platbe za kontrolu. Jediný, kto má z toho prospech, je výrobca nálepiek," tvrdí Ivan.

Zrušiť podľa SaS treba aj povinné videozáznamy pracovníkov pri technickej a emisnej kontrole. "Po zavedení monitorovania technikov je o túto prácu oveľa menší záujem, je nedostatok technikov, pretože kto by chcel byť monitorovaný v zamestnaní. Navrhujeme, aby monitorovanie nebolo povinné, ale aby bolo dobrovoľné," priblížil Ivan.

SaS tiež navrhuje, aby evidenčné číslo vozidla (EČV) bolo na majiteľa, čím by sa mohlo ušetriť ročne 5-6 miliónov eur pre štát a tiež množstvo peňazí pre motoristov pri platbe pri každej registrácii a zmene z okresu do okresu. "Ministerstvo vnútra objednáva vyše milión týchto tabuliek ročne v cene 8,50 eur za kus. Keby náš návrh bol schválený v minulosti, už sme mohli ušetriť minimálne 5 miliónov eur ročne. Potrebujeme maximálne približne 400 tisíc nových tabuliek ročne, aby sme pokryli potreby motoristického trhu," poznamenal Ivan s tým, že 600-tisíc tabuliek s EČV nemuselo byť vôbec vyrobených.

Liberáli by zároveň chceli znížiť cestnú daň pre nákladné automobily nad 3,5 tony, ktoré platia mýto, na najnižšiu úroveň v rámci krajín V4. "Výsledkom bude, že sa dopravcovia vrátia zo zahraničia, začnú si registrovať vozidlá na Slovensku. Chceme, aby sa naši dopravcovia vrátili späť na Slovensko," povedal Ivan. Slovenskí dopravcovia majú podľa neho prakticky najvyššie dane z motorových vozidiel minimálne v rámci V4, pričom desiatky a stovky dopravcov majú registrované svoje firmy v zahraničí a sadzby dane v SR sú vyššie ako minimálne podľa predpisov Európskej únie.