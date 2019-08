Bratislava sa začína upchávať: Na vstupoch do mesta je spomalená doprava, tvoria sa kolóny

BRATISLAVA - Na vstupoch do centra hlavného mesta musia vodiči rátať s kolónami a zdržaním desať až 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS i Stellacentrum.

Zelená vlna na Twitteri informuje o zdržaní 15 minút na Prístavnom moste, Ulici Svornosti a Slovnaftskej ulici. "Taktiež asi desaťminútové zdržanie je na Gagarinovej ulici," dodáva.

Stellacentrum upozorňuje na 20-minútové zdržanie v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. S 15-minútovým spomalením musia vodiči rátať v Moste pri Bratislave a Ivanke pri Dunaji v smere do hlavného mesta. "Na D2 za Stupavou sa zdržíte v smere do Bratislavy 15 minút," oznamuje Stellacentrum vodičom.