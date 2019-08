Upchaté cesty by mohlo vyriešiť zdieľanie áut: Slováci o tom však nechcú ani počuť

„K zdieľaniu vozidiel u nás zatiaľ dochádza len vo väčších mestách. V Bratislave je to okolo 50 automobilov, v Košiciach zhruba 20 elektromobilov, do desať zdieľaných áut ponúkajú aj Trnava a Nitra,“ uviedol Stanislav Gálik, výkonný riaditeľ inovačného laboratória AuresLab, ktoré vývoj na trhu sleduje.

Zdieľané vozidlá by mali byť receptom na efektívnejšiu dopravu. Vo väčšine áut totiž jazdí šofér sám. Zdieľaním by sa teda znížil počet áut na cestách a parkoviskách. Mnoho miest v zahraničí carsharing podporuje a ponúka im bezplatné a neobmedzené parkovanie v centre. Carsharing je síce u nás zatiaľ len na začiatku svojej cesty, no podľa Gálika je možné, že čoskoro bude dostupných oveľa viac zdieľaných áut a dopyt po ich prenájme bude so stúpajúcimi nákladmi na vlastnenie auta čoraz väčší.

Gálik vidí dôvod, prečo sa zdieľanie vozidiel u nás zatiaľ veľmi nepresadilo, hlavne vo zvyklostiach obyvateľov. „Predstava, že auto, v ktorom jazdia, pred nimi používali stovky ľudí, je väčšine Slovákom nepríjemná. Než by sa zbavili svojho auta a namiesto toho si požičiavali zdieľané, tak to si radšej nechajú svoje vlastné,“ tvrdí Gálik.

Či carsharing skutočne pomáha výraznejšie znížiť premávku v mestách, podľa odborníkov zatiaľ nie je isté. „Podľa teórie môže jedno zdieľané auto nahradiť 10 až 15 vozidiel. Carsharingové firmy na Slovensku ale podrobné dáta a využívanie nezverejňujú. Ani v zahraničí prakticky neexistujú výskumy, ktoré by potvrdili, že zdieľanie vozidiel pomohlo znížiť počet áut v mestách,“ konštatoval Gálik.