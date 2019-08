Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky: Hasiči v akcii

Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Hasiči mali po výdatnej búrke v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves 14 výjazdov

Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná.

"Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná," povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody.