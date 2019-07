Mieria k nám ďalšie búrky: FOTO V týchto lokalitách už o pár hodín udrú najviac

BRATISLAVA – Aj dnes nám hrozia búrky, ktoré by mali byť sprevádzané najmä prívalovými zrážkami. Meteorológovia v tomto súvise vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá sa vzťahuje na všetky regióny. Predpokladané množstvo zrážok je do 15, pri búrkach aj 20 až 50 mm.

Dnes sa nad severným Talianskom a Jadranom prehĺbi samostatná tlaková níž a po jej prednej strane bude prúdiť od juhu až juhovýchodu do našej oblasti teplý a vlhký vzduch.

Tento teplý a vlhký vzduch sa bude postupne labilizovať a už dopoludnia sa môžu búrky dostať na západ Slovenska. Počas dňa sa však môžu udrieť na celom území.

Podľa meteorologického webu iMeteo.sk by sa prvé búrky mali vyskytnúť medzi 8:00 až 12:00 hod na západe, medzi 10:00 až 19:00 na severozápade a medzi 11:00 až 18:00 na juhozápade Slovenska.

Radarová mapa počasia zobrazuje miesto zrážok.

Z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vyplýva, že nedeľné búrky môžu byť aj intenzívne a s krúpami. SHMÚ avizuje dusno, najvyššia denná teplota by sa mala vyšplhať na 27 až 32, na Orave, pod Tatrami a Horehroní by malo byť okolo 25 stupňov. Fúkať by mal slabý, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 9, v nárazoch ojedinele do 13 m/s (10 až 30, 45 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Výstraha pred búrkami

Pre celé Slovensko do polnoci platí výstraha 1. stupňa. Vo všetkých okresoch je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Zdroj: SHMÚ

„Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov),“ varuje SHMÚ.

Najviac v sobotu pršalo na západnom Slovensku

Na západe Slovenska napršalo väčšinou 20 až 50 milimetrov zrážok, o čosi menej v Podunajskej nížine, na severe Záhoria a v Trenčianskom kraji. Naopak, viac zrážok, od 50 do 70 milimetrov, ojedinele aj viac, bolo v úzkom páse od západu na východ približne v strede západného Slovenska. Najvyšší úhrn 92 milimetrov namerali v Smoleniciach.

Zdroj: FB/SHMÚ

Na strednom Slovensku bolo plošne zrážok menej, o niečo viac, teda 20 až 40 milimetrov napršalo len v okolí Žiliny. Miestami aj v západnej časti Banskobystrického kraja, výnimočne na krajnom juhu. Najmenej zrážok spadlo na východe Slovenska.