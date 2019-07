Keď uvidíte FOTO z Ilavy, obídu vás mdloby! Matku s kočíkom takmer porazilo, primátor už koná

„Išla som tadiaľ s kočíkom a nákupom, no celkom som sa zapotila, kým sme to prekonali. Pre človeka na invalidnom vozíku je to teraz priam nemožné, po zaasfaltovaní to bude aká šírka chodníka?“ dožaduje sa vysvetlenia nasrdená žena. „Pýtam sa, nie je možnosť osadiť semafor na kraj chodníka, prípadne na trávu vedľa neho? To musí byť naozaj v strede chodníka?“

Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom

So ženinou pripomienkou, ktorá bola zverejnená na stránke Nekŕmte nás odpadom, sme sa obrátili na vedenie mesta Ilava. Primátor vysvetľuje, že stĺp semafora bol osadený na základe schválenej projektovej dokumentácie. Podnikne však patričné kroky.

„Na základe pripomienok od občanov a po dohode s investorom stavby bude chodník v tejto časti rozšírený tak, aby neobmedzoval v pohybe chodcov a nezavadzal mamičkám s kočíkom a nákupom,“ povedal pre topky.sk Viktor Wiedermann, primátor mesta Ilava.