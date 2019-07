Autobus zachytil cyklistu na Devínskej ceste v Bratislave: Polícia hľadá svedkov nehody

K nehode podľa hovorkyne došlo v stredu 17. júla krátko pred 17.15 h na Devínskej ceste. Autobus pri predchádzaní zachytil cyklistu, ktorý viedol bicykel po pravej strane cesty. Cyklista zišiel mimo cesty, kde narazil do betónového oplotenia rodinného domu. Záchranári ho následne s ľahkým zranením previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Svedkovia môžu políciu kontaktovať na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne navštíviť odbor dopravných nehôd so sídlom na Námestí hraničiarov 1/B alebo ktorékoľvek iné oddelenie Policajného zboru.

Polícia tiež v tejto súvislosti apeluje na ohľaduplnosť a rešpekt v mestskej premávke. "Cyklisti patria spolu s chodcami medzi zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, preto by vodiči mali byť obzvlášť pozorní pri ich predchádzaní," konštatovala Mihalíková. Cyklisti by sa zas podľa nej mali správať predvídavo a nenechávať napríklad obchádzanie výtlkov na poslednú chvíľu.