Muža v Poprade zbadáte na sto honov: FOTO Z pohľadu na jeho bicykel je nadšená aj polícia

Znížená viditeľnosť a chodci v tmavom oblečení kráčajúci popri ceste sú pre vodičov doslova nočnou morou. Je smutné, že práve tí, ktorí sú najzraniteľnejší, ešte stále nepochopili, aké je dôležité nosiť reflexné prvky.

Doslova svetlou výnimkou je cyklista z Popradu, ktorý zásadu vidieť a byť videný poňal vskutku svojsky. Svojho každodenného „tátoša“ totiž vybavil množstvom reflexných prvkov a osvetlením.

Navyše, o dôležitosti reflexných prvkov sa odvážil poučiť aj policajtku. „S policajnou preventistkou si na chvíľu vymenil úlohy a vysvetlil jej, aké dôležité je reflexné označenie,“ uviedla polícia s tým, že takto označeného si ho všimne naozaj každý. „Želáme veľa šťastných kilometrov,“ dodali muži zákona.

Na snímke cyklista v Poprade, ktorý poučil policajtku o dôležitosti reflexných prvkov. Zdroj: FB/Polícia SR

Bicykel, ktorý pokrývajú azda všetky neónové odtiene, sa stal terčom milých vtipov. „Videli sme ho na vlakovej stanici v Poprade. Pozerali sme, že čo je to za pacienta, myslela som si, že je to maskot popradskej vlakovej stanice, ale je to obyčajný pán na nudnom dôchodku,“ okomentovala príspevok polície jedna z užívateliek sociálnej siete Facebook. „Možno ujo ide rozdávať reflexné prvky po Poprade,“ reagovala Jana. „V noci musí svietiť ako kométa, keď ho dačo osvieti,“ poznamenal Tony. „Takto si asi oblepím skúter,“ zažartoval Viliam.

Reflexné prvky vám môžu zachrániť život

Každý deň sa dozvedáme z médií o tragédiách, pri ktorých vyhasol ľudský život len preto, že vodič si na ceste nestačil všimnúť chodca alebo cyklistu v tmavom oblečení. Farebné či reflexné oblečenie a osvetlený bicykel musia byť samozrejmosťou.

Za nosenie reflexných prvkov sa netreba hanbiť. Zákon hovorí jasne, za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev.