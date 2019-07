Rodičia uviazli v kolóne: FOTO Predčasný pôrod zachránili policajti, prekvapenie na Kramároch

Ako by to dopadlo, keby bratislavskí policajti neposkytli pomocnú ruku Jaroslavovi a jeho manželke? Dá sa predpokladať, že do nemocnice by sa nestihli dostať načas.

Žena totiž predčasne začala rodiť, bola v 35. týždni tehotenstva. „Nakoľko sanitku nám nevedeli na 112 hneď poslať, musel som ísť osobným autom do Bratislavy. Na začiatku Petržalky boli už kolóny,“ vysvetlil situáciu Jaroslav.

Na snímke vďačný otec Jaroslav. Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Našťastie, vtedy si všimol mužov zákona. „Zbadal som policajné auto a požiadal som ich o odprevadenie do nemocnice a oni bez váhania zapli majáky a za chvíľku som už bol v nemocnici,“ pokračoval muž.

Na snímke Jaroslavova manželka s Ninkou. Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Šťastný otecko po pôrode policajtom potvrdil, že dieťatko aj manželka sú mimo ohrozenia života. „Ak by som čakal v kolóne, asi by to dobre nedopadlo, tak preto im ďakujem,“ dodal.

Na snímke Ninka, ktorá sa narodila v nemocnici vďaka policajtom. Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Kolegovia ppráp. Róbert Luknár a nstržm. Bálint Bindics neskôr v nemocnici navštívili rodičov a popriali im aj malej Ninke všetko dobré.