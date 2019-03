Stresujúce chvíle pri Čadci: FOTO Pri pôrode Jakubka rozhodovali minúty, nečakaná záchrana v uniformách

Mamičku dostali policajti rýchlo do nemocnice.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

ČADCA - Pôrod sa nedá dokonale naplánovať. Janka začala rodiť priamo v aute. Jej partner nelenil a ihneď s ňou smeroval do nemocnice. V dopravnej špičke z Kysuckého Nového Mesta do Čadce sa však cesta do cieľa ukázala ako náročná, doslova rozhodovali minúty. Kolóny áut jazdu poriadne predlžovali. Našťastie však zasiahla policajná hliadka z Čadce.