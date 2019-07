Stovkám Sloveniek zo súkromnej pošty na sociálnej sieti ukradli nahé FOTO: Našli sa na pornostránke

„Na tej stránke bolo celé moje meno. Boli tam fotky, kde vlastne vidno tvár, vidno moje telo,“ povedala televízii jedna z obetí. Ako uviedla ďalšia: „Mám sedemnásť rokov a boli tam moje nahé fotky, polonahé fotky, čo som posielala môjmu priateľovi. Bol hacknutý môj Facebook.“

Odborník na IT Ondrej Macko tvrdí, že sa netreba spoliehať na zdanlivú bezpečnosť. „Je to technicky možné. Táto sieť používa síce šifrovanie, ale na takej slabšej úrovni,“ varoval expert.

Jestvuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať do súkromnej pošty. „Klikla som na jeden podozrivý link, kde som musela zadať svoje prihlasovacie údaje na Facebooku,“ opisuje podvedená žena.

„Je to tak, že to už nemusí byť nejaký veľmi technicky zdatný človek. Na to existujú kompletné nástroje, ktoré si kúpite, aby ste takéto niečo mohla dosiahnuť,“ zdôvodnil redaktorke Markízy Macko.

Preto v prípade, že prostredníctvom sociálnej siete posielate akékoľvek fotky či informácie, myslite na to, že sa k ním môže dostať ktokoľvek aj po tom, čo ich vymažete. „Fotky som vymazala, aby sa náhodou niečo nemohlo stať,“ spomína Slovenka, ktorá sa našla na pornostránke.

Dotknuté ženy sa obrátili na políciu. No na odpovede stále čakajú. Muži zákona uviedli len toľko, že v prípade prebieha doplňovanie oznámení. Podľa informácií televízie v prípade nebolo dosiaľ vznesené nijaké obvinenie.