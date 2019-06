Upršaný víkend skončil: PREDPOVEĎ Čaká nás zamračený začiatok a pekelný koniec týždňa

BRATISLAVA – Na Slovensko sa vrátia počas najbližšieho pracovného týždňa horúčavy. Meteorológovia predpovedajú najmä v jeho druhej polovici teploty nad 30 stupňov Celzia. Začiatok týždňa bude zamračený, no postupne sa to bude meniť. Koncom týždňa bude teplomer ukazovať 35 stupňov.

Zdá sa, že po upršanom víkende nás čaká opäť teplý týždeň. Ako informuje portál iMeteo.sk horúčavy zasiahnu celú Európu. Podľa portálu sa bude teplý vzduch do našej oblasti presúvať po okraji tlakovej výše, ktorej stred by sa mal nachádzať niekde nad Pobaltím. Podobné predpovede hlási aj Slovenský hydrometeorologický ústav.

Zdroj: SHMÚ

Horúčavy sa vrátia

„To, kde sa bude nachádzať presný stred tejto tlakovej výše, bude závisieť od toho, ako teplo bude aj na našom území. Niektoré modely počítajú s tým, že v priebehu nasledujúceho týždňa teploty na našom území vystúpia nad 30 stupňov, respektíve sa budú blížiť k 35 stupňom," uvádza portál.

PONDELOK

Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň sa bude teplota pohybovať od 26 do 31 stupňov. V noci bude 14 až 19 stupňov. Vietor bude slabý, pri búrkach môže zosilnieť.

Zdroj: SHMÚ

UTOROK

Oblačnosť bude postupne ubúdať, cez deň bude jasno až polooblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Zrána sa môže vyskytnúť hmla. Denná teplota sa bude pohybovať od 27 do 32 stupňov. V noci 14 až 19.

Zdroj: SHMÚ

STREDA

V stredu k nám dorazí tropický vzduch a bude naozaj teplo. Bude jasno až polojasno a teplomery môžu ukazovať až 33 stupňov. V noci bude rovnako, ako v predošlé dni. Bude fúkať slabý premenlivý vietor.

Zdroj: SHMÚ

ŠTVRTOK

Štvrtok horúčavy vyvrcholia. Teplomer bude ukazovať od 29 až do 35 stupňov. Bude jasno až polooblačno, od severozápadu bude pribúdať oblačnosť. V Žilinskom kraji a na východe môžu byť prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo. Aj noc bude tropická, teploty sa budú pohybovať od 14 do 20 stupňov.

Zdroj: SHMÚ

PIATOK

V piatok bude o pár stupňov chladnejšie. Bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami až oblačno. Ojedinele prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 30 stupňov, na severe miestami 23. V noci sa bude teplota pohybovať od 13 do 18 stupňov.

Búrkový víkend

Víkend pomaly končí a na mnohých miestach bol poriadne upršaný. Na viacerých miestach padali krúpy a pršal silný dážď. Meteorológovia varujú aj pred búrkami, a to v okresoch Trebišov, Michalovce, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Upozorňujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu. Pri búrkach je možný aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Môže dôjsť aj k stekaniu vody zo svahov či k zatápaniu pivníc, podchodov a podjazdov.

Zdroj: SHMÚ

Od štvrtka spadlo do 30 mm zrážok

Od štvrtka (20. 6.) do nedele do 14.00 h spadlo na Slovensku zväčša od päť do 30 milimetrov zrážok, ojedinele aj výrazne viac. Napríklad v Malackách meteorológovia namerali 68 a na Sliači 78 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti. Podľa meteorológov boli zrážky počas nedele pozorované najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe ich bolo menej.

Meteorológovia v nedeľu po 18.00 h varujú pred búrkami, a to najmä v okresoch Revúca a Rožňava, platí tu výstraha druhého stupňa. V okresoch Trebišov a Michalovce podľa SHMÚ hrozia prívalové povodne, vydaná je tu hydrologická výstraha prvého stupňa. V okresoch Revúca a Rožňava platí hydrologická výstraha druhého stupňa.