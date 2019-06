Zuzana Čaputová prepísala históriu Slovenska: Zvládli sme to, od soboty slúžim ľuďom

Čaputová zložila v sobotu napoludnie sľub do rúk šéfa Ústavného súdu Ivana Fiačana v budove Slovenskej filharmónie v centre Bratislavy. Vo svojom inauguračnom prejave uviedla, že naša krajina potrebuje prekonať rozdelenie spoločnosti, ku ktorej nemalou mierou prispeli aj politici. Zdôraznila význam členstva Slovenska v EÚ a NATO a ocenila, že sme po páde komunistického režimu v roku 1989 zvládli kľúčové momenty. "Potrebujeme prekonať priepasti, ktoré sme v spoločnosti za uplynulé roky vyhĺbili, a to medzi jednotlivými skupinami a názormi, ktoré reprezentujú. Postoj k inakosti, inej tradícii, inej skúsenosti a inému názoru vieme vyjadriť aj bez toho, aby sme sa dotýkali slobody a dôstojnosti iných."

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slávnostná inaugurácia sa nezaobišla bez protokolárneho prešľapu; slovenská ústava totiž predpisuje zloženie sľubu v pravé poludnie, Čaputová tak na schôdzi NR SR urobila ale o niekoľko minút neskôr. Dôvodom bol dlhší prejav predsedu parlamentu Andreja Danka. Po zložení sľubu sa prezidentka, ktorá je podľa ústavy vrchným veliteľom ozbrojených síl, zúčastnila vojenskej prehliadky. Následne sa pešo centrom Bratislavy vydala na ekumenickú bohoslužbu do neďalekej Katedrály sv. Martina, ktorá slúžila v bývalom Uhorsku ako korunovačný kostol. Väčšina ľudí Čaputovej tlieskala a zdravila sa s ňou, z davu sa však miestami ozývali aj výkriky "hanba".

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nová prezidentka si pre tento deň zvolila šaty bledomodrej farby od návrhára Borisa Hanečku. Ortuť teplomer sa pohybovala okolo 34 stupňov, v dlhých šatách a pančuškách, ktoré podľa protokolu musela na seba mať, to bol určite boj. Popoludní Čaputová symbolicky prevzala Grasalkovičov palác - sídlo hlavy SR. Následne v ňom privítala niekoľko desiatok seniorov, ktorých pozvala na slávnostný obed. Práve starostlivosť o tých skôr narodených považuje vo svojej agende za jednu z najdôležitejších tém.

Zdroj: Vlado Anjel

Zuzana Čaputová sa v minulosti úspešne angažovala v boji proti vybudovaniu skládky odpadov v Pezinku, ktorý doviedla do úspešného konca. V roku 2016 jej bola za to udelená Goldmanova enviromentálna cena. V roku 2017 vstúpila do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko, pričom vlani sa stala jej podpredsedníčkou. Po marcovom víťazstve v prezidentských voľbách sa vzdala členstva v strane. Slovenská prezidentka už tento týždeň navštívi ako prvú krajinu Česko. Dodrží tak tradíciu, podľa ktorej prvá oficiálna cesta slovenského aj českého prezidenta vedie do druhej republiky bývalej československej federácie.

Na Čaputovú čakajú počas jej funkčného obdobia viaceré výzvy. Chce sa venovať predovšetkým ochrane životného prostredia, potláčaniu korupcie, no najmä sa bude snažiť získať si dôveru všetkých občanov Slovenska. "Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Zložením ústavného sľubu preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku. V súlade s ústavným sľubom, ktorý som pred chvíľou zložila - budem slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike," zaznelo v jej inauguračnom prejave.