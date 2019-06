Ľudia by chceli vidieť Čaputovú ako módnu ikonu, tvrdí Hanečka: Má na to dobre našliapnuté

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Veľa ľudí by chcelo prezidentku Zuzanu Čaputovú vidieť ako módnu ikonu, no hodnotiť ju takto je zatiaľ predčasné. Záujem, s ktorým sa na ňu vzhliada, je pozoruhodný. Ak sa ikonou stane, nebude to umelo vytvorená ikona módy. Pre Tablet TV to povedal módny návrhár Boris Hanečka, ktorý navrhol šaty na jej inauguráciu.