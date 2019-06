Otrasné VIDEO z bratislavskej Dúbravky: Tomáš prichytil pár priamo pri čine, ľudia sú zhrození

BRATISLAVA - V poslednom období sa čoraz viac hovorí o odpade, ktorý zamoruje našu planétu. Domácnosti ho produkujú veľa a preto sa mnoho ľudí snaží prejsť na ekologickejší spôsob života. Neplatí to však pre všetkých.

Video aj fotografie, ktoré sa objavili na sociálnej sieti, vyvolali vlnu nahnevaných reakcií. Zhotovil ich Tomáš, ktorý bol venčiť svojho psa na konci Dúbravky, keď uvidel niečo, z čoho normálnemu človeku ostáva rozum stáť.

Cestu mu preťalo veľké auto, z ktorého vystúpil starší pár, muž a žena. Otvorili kufor a do prírody začali vyhadzovať odpad, ktorý by im bez problémov a zadarmo zobrali v zberných surovinách. Keď ich Tomáš upozornil a vyzval, aby si ten odpad naložili späť do auta a odviezli, pár bol dokonca vulgárny. "Ale icte mi dop**e," zvolal pán na Tomáša.

"Starší pár veselo zastaví svoje veľké Volvo za našimi bytovkami v prírode a začne vyhadzovať odpad - staré umyvadlo, wc, skriňu... Zostal som v šoku. Nepochopiteľné, šialené. Pritom kontajner majú kúsok odtiaľ. Je to arogancia, alebo slabá informovanosť? Nikdy nebude v tejto krajine lepšie, kým nezmeníme svoj vzťah k verejnému priestoru," napísal Tomáš k fotografiám.

Zdroj: Facebook/T.Ď.

Príspevok už má vyše tisíc zdieľaní a rýchlo sa šíri po sociálnych sieťach. Ľudia v komentároch odporúčajú obrátiť sa na políciu. "Na drahé auto majú, ale rozum nikde," napísal jeden z komentujúcich. Podľa autora videa a fotografií si odpad síce naložili naspäť do auta, ale na príchod hliadky už nepočkali.

"Aj na mňa páko zaútočil, ale rýchlo si to rozmyslel. Žiaľ, ušli mi nešlo ich zdržať do príchodu hliadky. Ale polícii idem dať záznam a výpoveď. Nech im napália pokutu a dohovoria," ozrejmil Tomáš. Podľa vyjadrenia polície na sociálnej sieti sa prípadom už zaoberajú.

"Ak má občan podozrenie z páchania akejkoľvek protiprávnej činnosti, je potrebné aby sa obrátil na políciu na bezplatnom čísle 158," informovala polícia prostredníctvom statusu.