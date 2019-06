Krviprelievanie v Sudáne má dohru: OSN chce preveriť demonštráciu

Ilustračný obrázok

Zdroj: SITA/AP

ŽENEVA - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) presadzuje urýchlené vyslanie skupiny pozorovateľov do Sudánu, aby preverila podozrenia z porušovania práv počas zásahov tamojšej armády proti demonštrantom. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie nemenovaného hovorcu tohto orgánu OSN so sídlom v Ženeve.