Ďalší prípad diskriminácie? V bratislavskom kostole mali rómske deti prijímanie v iný deň ako ostatné

Uvedené sa malo podľa blogu Denníka N udiať v mestskej časti Podunajské Biskupice v druhom bratislavskom okrese. Tam pôsobiaci farár Jozef Vadkerti pre televíziu JOJ priznal, že prerozdelenie detí má svoj systém a takto to funguje už niekoľko rokov.

Zdroj: Getty Images

Rodičia desiatich malých Rómov sa zarážajúcu informáciu o tom, že ich ratolesti budú mať sväté prijímanie zvlášť a v sobotu 4. mája sa dozvedeli len mesiac a pol pred jeho konaním. Keďže svojim deťom nechceli slávnosť pokaziť, nezaoberali sa tým. „Pán farár to zdôvodnil tým, že z kapacitných dôvodov musíme byť zvlášť a každá škola, ktorá je v Podunajských Biskupiciach, bude zvlášť,“ povedala Dagmar, matka jedného z detí. „Bolo to oddelené na základe škôl, ktoré deti navštevujú. Funguje to tak už asi päť rokov,“ oponoval farár Jozef Vadkerti.

Zdroj: Getty Images

Kňaz zároveň zdôraznil, že po slávnosti ho nikto z rodičov neoslovil. „Nikto sa nesťažoval, dokonca boli na tomto svätom prijímaní prítomné aj deti z iných škôl, ktoré tam spievali. Boli tam prítomní aj rodičia z druhej školy a týmto spôsobom si navzájom vypomáhali, aby tá slávnosť bola skutočne slávnosťou,“ dodal.

Zdroj: thinkstock.com

Čítajte aj: Bolo to všetko inak? Rodičia a farár z Trnavy reagujú na údajnú diskrimináciu rómskeho dievčaťa

Ide pritom už o druhý prípad sťažnosti na vyčlenenie rómskych detí od detí bielych rodičov pri prvom svätom prijímaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara v reakcii na otázku televízie, koľko podobných prípadov evidujú, bol na slová skúpi. „Konferencia biskupov Slovenska neeviduje sťažnosti na takéto prípady,“ zdôvodnil Kramara.

Menovaný farár za touto kauzou vidí väčšiu hrozbu. „Snažíme sa tu v tejto nie jednoduchej farnosti, kde sú tri komunity, rómska, maďarská a slovenská, nejakým spôsobom ich spájať. Vášne, ktoré sa z týchto nedorozumení môžu vytvoriť, to môžu všetko zničiť, to mi je ľúto,“ doložil Vadkerti.