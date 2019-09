Žena 6-krát potratila, než sa jej narodila dcéra: FOTO O dva roky o ňu prišla vinou pestúnky

Keď Demi otehotnela siedmy raz, každý deň sa modlila, aby o dieťa znova neprišla. O pár mesiacov neskôr porodila Zariah. Demi a Zachary však po dvoch rokoch o svojho anjelika prišli.

Zdroj: FB/Demi Petrowski

V utorok (17.9.) bola Zariah v opatere pestúnky Tammie Brooksovej (41). Tá mala dievčatko odviesť do škôlky, no žena ho vraj zabudla vysadiť a šla rovno do práce. Dieťa umrelo v rozpálenom aute, údajne v ňom malo byť až 35 stupňov Celzia. Podľa spravodajskej stanice BBC bolo dieťa ponechané vo vozidle šesť hodín, kým si pestúnka uvedomila svoju chybu.

Zdroj: FB/Demi Petrowski

„Takúto bolesť by som nepriala ani najhoršiemu nepriateľovi,“ uviedla pre KOB-TV Demi. „Počul som, ako Demi do telefónu kričí, že Zariah je mŕtva. Nevedel som, čo mám robiť,“ povedal Zachary. „Dupol som na brzdu a zastavil som na krajnici,“ dodal.

Brooksovú zatkli policajti. Bola obvinená z opustenia alebo zo zneužitia dieťaťa, ktoré malo za následok jeho smrť. „Toto je moja prekrásna vnučka. Dnes (17.9.) nám ju zobrali! Celý náš svet sa zrútil, pretože niekto nemal čas skontrolovať zadné sedadlo,“ napísala k snímkam vnučky Elizabeth.

„Vždy sa pozerajte na zadné sedadlá v aute, či tam je dieťa alebo nie. A ak započujete detský plač, prosím, pomôžte,“ odkázala ľuďom Demi, aby nezažili tú istú bolesť ako ona so Zacharym.